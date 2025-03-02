القبض علي "كمبوس" أثناء ترويج المخدرات في نهار رمضان بالفيوم

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة سنورس بالفيوم، من ضبط عاطل، بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة أثناء ترويجها في إحدي القري بدائرة المركز، في نهار رمضان، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف جهات التحقيق.

ترويج مخدرات في نهار رمضان

كان معلومات قد وردت إلي الرائد عمر شوقي رئيس مباحث مركز شرطة سنورس تفيد أن عاطل وله معلومات جنائية، يحوز كمية من المواد المخدرة، ويروح لها بقرية بيهمو بدائرة المركز، واثبتت التحريات صحة المعلومات، فتم إخطار اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، الذي شكل علي الفور فريق مأمورية ضبط للقبض علي المتهم، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكنت حملة الضبط بقيادة النقيب أحمد حمدي معاون مباحث المركز من القبض على المتهم وشهرته « كمبوس» 28سنة، مقيم بقرية بيهمو بدائرة المركز وبحوزته كمية من مادة بنية اللون يرجح أنها جوهر الحشيش ومادة أخري يرجح أن تكون مخدر "الآيس"، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وتبين أنه له معلومات جنائية، وسبق القبض عليه في قضايا ترويج مخدرات وسرقة، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته لها بقصد الإتجار، والهاتف يسهل لعه الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته المحرمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم العرض علي النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة التحفظ علي المتهم لحين الانتهاء من التحقيق.

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