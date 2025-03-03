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محافظ الفيوم يوجه بتكثيف الحملات على باعة الألعاب النارية

محافظ الفيوم الدكتور
محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري

قال محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري: إن المحافظة حريصة على التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، لخطورتها الداهمة على المواطنين، خصوصًا الأطفال والشباب، موجهًا بتشكيل فرق عمل، وتكثيف المرور الميداني على مناطق تداول الألعاب النارية والصواريخ ومسدسات الخرز وغيرها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

تكثيف الحملات على بائعي الالعاب النارية

ووجه محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات المشتركة من وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين، وشرطة المرافق، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومداهمة مناطق بيع وتداول الألعاب النارية، وضبط ومصادرة هذه الألعاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

خريطة الحملة علي مدينة الفيوم

وقد شنت  مديرية التموين حملة مكبرة علي المحال التجارية والباعة الجائلين الذين يتداولون الألعاب النارية والبمب والمفرقعات ومسدسات الخرز والشماريخ وغيرها بمدينة الفيوم،  شملت محلات شوارع مصطفى كامل، ودرب حرازة، والسنترال، ومناطق المبيضة، والسهراية، وقحافة، والشيخ حسن، والسلخانة، والحواتم، ودحدورة هدى، والصوفي.

نتائج الحملة

 واسفرت عن ضبط ومصادرة كميات كبيرة من  الصواريخ والبمب والشماريخ لدى التجار والباعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإيداع المضبوطات بأحد المخازن التابعة لمجلس مدينة الفيوم، لحين إعدامها، كما تم ضبط تريسكل محمل بالمفرقعات والألعاب النارية، الشماريخ والبمب وغيرها، وتم التحفظ عليه لدى مديرية التموين، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وأكد محافظ الفيوم، استمرار الحملات المكثفة على محال بيع المفرقعات والألعاب النارية، للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.

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