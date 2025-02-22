السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الرئيس اللبناني: إسرائيل خرقت اتفاق وقف إطلاق النار باستمرار الاحتلال

جوزيف عون، فيتو
جوزيف عون، فيتو

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم السبت: إسرائيل خرقت اتفاق وقف إطلاق النار باستمرار احتلالها لتلال في الأراضي اللبنانية.

الرئيس اللبناني يطالب بانسحاب إسرائيل 


وأضاف عون: على الدول الراعية للاتفاق ولا سيما الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل للالتزام التام به.

txt

الأمم المتحدة: إسرائيل تنفذ أطول هجمات لها في الضفة الغربية منذ أوائل العقد الأول من القرن 21


وتابع: الاستقرار عند الحدود الجنوبية يتطلب انسحاب إسرائيل من التلال التي تتمركز فيها وإعادة الأسرى وجيشنا انتشر في البلدات التي انسحب منها الإسرائيليون وهو جاهز للتمركز على طول الحدود الجنوبية.

وطالبت فرنسا إسرائيل بالانسحاب "الكامل" من لبنان، رافضة استمرار وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي في 5 مواقع.


وقال بيان لوزارة الخارجية الفرنسية: "علمت فرنسا باستمرار انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، وهو ما تعتبره خطوة مهمة في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار وقف الأعمال العدائية المبرم في 26 نوفمبر 2024 بين لبنان وإسرائيل".

لكن البيان أضاف: "تشير فرنسا إلى أن الجيش الإسرائيلي يحافظ على وجوده في 5 مواقع على الأراضي اللبنانية، وتؤكد على ضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية في أقرب وقت ممكن، وفق أحكام اتفاق وقف إطلاق النار".

 

كما دعت فرنسا "جميع الأطراف إلى تبني اقتراحها التالي: يمكن لليونيفيل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان)، بما فيها الكتيبة الفرنسية، أن تنتشر في هذه المواقع الخمسة في المنطقة المجاورة مباشرة للخط الأزرق، لتحل محل القوات الإسرائيلية وتضمن أمن السكان هناك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس اللبناني إسرائيل اتفاق وقف اطلاق النار

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يزعم: محاولات حزب الله لنقل أسلحة خرق لاتفاق لبنان

هل ينجح مجلس الأمن في إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من لبنان؟ خبير يجيب

الأكثر قراءة

تشكيل الزمالك أمام الأهلي، زيزو يقود الهجوم وصلاح مصدق أساسي

بعد إنكاره لقاء وزير الخزانة الأمريكي وزيلينسكي، مستشار باليونسيف يكشف مرضا يصيب ترامب

رسالة مرتضى منصور لـ محمود الخطيب قبل القمة 129(فيديو)

الأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة

مفأجات في تشكيل الأهلي أمام الزمالك بالقمة، وجراديشار يقود الهجوم

الدوري الإنجليزي، وست هام يتقدم على آرسنال بهدف في الشوط الأول

تغريم الإعلامي إبراهيم فايق مليون جنيه في قضية التسريب الصوتي

قبل ساعتين من مباراة القمة، مدرجات الأهلي تمتلئ بالجماهير (صور)

منوعات

المزيد

فتاة تدخل في غيبوبة أثناء تزلجها على الجليد

روبوت مطوّر بعضلات اصطناعية يثير الدهشة والجدل (فيديو)

الصين تخطط لجمع عينات من كويكب "2016 HO3"

صعقته الكهرباء ولم تصرعه، شاب يفشل في إنهاء حياته للمرة الثالثة، والنشطاء: القدر منحه فرصة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت

التصديري للحاصلات الزراعية ينظم برنامجا تدريبيا عن سلامة الغذاء

سعر كيلو السكر اليوم السبت في السوق

في ثاني أيام الموجة الباردة، تحذير شديد من الأرصاد عن طقس اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين لفظي الصوم والصيام؟، دار الإفتاء تجيب

من الأولى بالإمامة في صلاة التراويح الأجمل صوتا أم الأجود قراءة

يا باغي الخير أقبِل، موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية