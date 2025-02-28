الرئيس اللبناني: تعبنا من الحرب وملتزمون بتطبيق القرار 1701

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة، أن قرار السلم والحرب بيد الدولة وحدها.

الرئيس اللبناني:قرار السلم والحرب بيد الدولة وحده

كما أكد الرئيس اللبناني علي أن "الدولة بمؤسساتها كافة ملتزمة بتطبيق القرار 1701".

وأضاف عون، في تصريحات صحفية ": "إذا أردنا أن نتحدث عن مفهوم السيادة، فمفهومها حصر قراري الحرب والسلم بيد الدولة، واحتكار السلاح أو حصر السلاح بيد الدولة".

وأضاف: "إذا كان هذا المبدأ السياسي جميعنا ننادي به، فإذن ليس هناك شيء صعب أبدا".

وتابع: "هدفنا أن تصبح الدولة فقط هي المسؤولة وهذه واجبات الدولة لم يعد مسموحا لغير الدولة القيام بواجبها الوطني في حماية الأرض وحماية الشعب".

كما أوضح الرئيس اللبناني: "نحن تعبنا من الحرب، ومؤكد أن العمل الدبلوماسي أيضا يلعب دوره؛ لأن أدوات السياسة هي: الدبلوماسية والاقتصاد والعسكرية. الآن نحن بمرحلة العمل الدبلوماسي؛ ولكن إذا كان لا بد من نزاع عسكري فسيكون بيد الدولة. القرار يكون بيد الدولة. نحن نتمنى أن ننتهي من النزاعات العسكرية، وننهي كل مشاكلنا بالجهود الدبلوماسية، ولكن دائما نحن - العسكريون - نحسب دائما حساب الأسوأ. وفي حال كان الأسوأ النزاع العسكري، يكون على الدولة، ومهمتها هي القرار".

وبشأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، أكد عون: "دعني أكن واضحا في موضوع القرار 1701. رئيس الجمهورية ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب ملتزمون بتطبيق 1701 منذ عام 2006؛ فإذن هذا ليس محل بحث".

وأردف قائلا: "نحن ملتزمون بتطبيق القرار، وبدأنا به في الجنوب وأعطيناه الأفضلية. وإذا نظرت إلى الأراضي اللبنانية كافة؛ فالمخيمات التي هي خارج ما يسمى -المخيمات الطبيعية- كلها تم تفكيكها ونزع السلاح منها. نتابع التركيز على الجنوب وهناك تعاون من الجميع، ولاحقًا نعود إلى مرحلة أخرى؛ لأننا نريد أن نمشي خطوة بخطوة لنحقق هذا الشيء".

وأبرز: "أعود لأؤكد أن الدولة بمؤسساتها كافة ملتزمة بتطبيق القرار 1701. ولكن لا يمكنني إعطاء توقيت محدد. فكيفما تتحرك الظروف نحن جاهزون، نريد سرعة وليس تسرعا".

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