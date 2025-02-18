الثلاثاء 18 فبراير 2025
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خارج الحدود

تعليق جديد للرئيس جوزيف عون على أزمة الـ 5 نقاط بين الاحتلال ولبنان

الرئيس اللبناني،
الرئيس اللبناني، فيتو

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن لبنان يواصل اتصالاته الدبلوماسية مع أمريكا وفرنسا، بهدف استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب البلاد، التي لا تزال تحت سيطرتها بعد العدوان الأخير.

الرئيس اللبناني يعلق على رفض إسرائيل الانسحاب من البلاد

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس اللبناني، مع وفد من "نادي الصحافة"، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

 وأشار الرئيس جوزيف عون، إلى أن عملية الإعمار لن تكون بين ليلة وضحاها، وهي مرتبطة بشكل أو بآخر بالإصلاحات ومحاربة الفساد، منوها بضرورة إعادة بناء جسر الثقة بين اللبنانيين، معربا عن رفضه أن يستقوي أحد بالخارج.

وشدد جوزيف عون، على أن الدولة باتت مسؤولةً عن ضبط الأمن والحدود بعدما استعادت قرارها، وهو قرار اللبنانيين وحدهم.

جيش الاحتلال يتمسك بالبقاء فى 5 نقاط داخل لبنان

وفي المقابل، أعلن وزير جش الاحتلال، بقاء الاحتلال على وجوده في خمس نقاط داخل المنطقة العازلة، مشيرًا إلى إقامة مواقع أمامية على طول الحدود وتعزيز انتشار القوات هناك.

وتأتي هذه التطورات في ظل جهود دبلوماسية مكثفة ومساعٍ لبنانية لحسم ملف الانسحاب الإسرائيلي وضمان استقرار الأوضاع على الحدود.

وقف إطلاق النار 

فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تلتزم بدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

من جهتها، قررت الدولة اللبنانية التوجه إلى مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري من الجنوب.

واعترضت لبنان على استمرار أي وجود إسرائيلي على الأراضي اللبنانية، ووصفته بأنه سيعتبر احتلالا.

وقبل وقت سابق قال الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء: إن الوحدات التابعة له انتشرت في 11 بلدة جنوبي لبنان بعد الانسحاب الإسرائيلي منها بموجب اتفاق، بينما ظلت في 5 نقاط رئيسة على طول الحدود في الجنوب، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

 

 

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وقف اطلاق النار الرئيس اللبناني واشنطن جوزيف عون الولايات المتحدة القوات الاسرائيلية

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