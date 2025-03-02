الأحد 02 مارس 2025
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خارج الحدود

أول جولة خارجية منذ توليه منصبه، الرئيس اللبناني يتوجه إلى السعودية غدا

جوزيف عون، فيتو
جوزيف عون، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن  الرئيس اللبناني جوزيف عون يتوجه يوم غد الإثنين، في زيارة رسمية إلى السعودية، ومنها إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئة.

الرئيس اللبناني يتوجه إلى السعودية غدا 

 

ويعتبر هذا التحرك الخارجي الأول للرئيس عون وكان قد تلقى دعوة في يناير الماضي من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لزيارة المملكة.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت في وقت سابق أن القاهرة ستستضيف القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية يوم 4 مارس، وذلك بعد أن كان مقررا عقدها في 27 فبراير.

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وانتخب مجلس النواب اللبناني في 9 يناير الماضي، قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، ليكون الرئيس الـ14 للبلاد بعد شغور المنصب منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر 2022.

 

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الرئيس اللبناني السعودية القاهرة القمة العربية الطارئة

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