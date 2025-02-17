الإثنين 17 فبراير 2025
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خارج الحدود

الرئيس اللبناني: متخوفون من عدم تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل غدا

الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الإثنين: "متخوفون من عدم تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل غدا".

مخاوف من عدم انسحاب جيش الاحتلال من لبنان

وأضاف جوزيف عون: "ما يهمنا هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وسلاح حزب الله يأتي ضمن حلول يتفق عليها اللبنانيون".

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غارة إسرائيلية على لبنان تستهدف مسئولا بحركة حماس

وتابع: "الجيش جاهز للتمركز في القرى والبلدات التي سينسحب منها الإسرائيليون وخيار الحرب لا يفيد وسنعمل بالطرق الدبلوماسية لأن لبنان لم يعد يحتمل حربا جديدة".

وفي السياق ذاته نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مسؤول سياسي قوله إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى في 5 نقاط داخل لبنان.

وزعمت إذاعة جيش الاحتلال  الإسرائيلي أن هدف الغارة الجوية على صيدا بجنوب لبنان  مسؤول في حركة حماس في لبنان.

 

غارة إسرائيلية على لبنان 

 بينما أكدت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخص في الغارة الإسرائيلية على سيارة في صيدا جنوبي لبنان.

 

وفي حادثة هي الأولى من نوعها منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، استهدفت مسيرة إسرائيلية ت سيارة في صيدا جنوبي لبنان في موقع قريب جدا من حاجز للجيش اللبناني.

وتأتي هذه الغارة عشية الموعد النهائي المحدد لانسحاب قوات الاحتلال  الإسرائيلية من جنوب لبنان، المقرر في 18 فبراير، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى صراعًا دام 14 شهرًا مع حزب الله.

 

خروقات جيش الاحتلال لوقف إطلاق النار في لبنان 

 ورغم سريان وقف إطلاق النار منذ أواخر نوفمبر الماضي، استمرت إسرائيل في تنفيذ غارات جوية في جنوب وشرق لبنان، مستهدفة ما تصفه بمواقع عسكرية تحتوي على صواريخ ومعدات قتالية.

 

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جيش الاحتلال لبنان حزب الله جوزيف عون

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