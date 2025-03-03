الإثنين 03 مارس 2025
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حوادث

بالأسماء، 21 مواطنًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

بالأسماء..وزير الداخلية
بالأسماء..وزير الداخلية يأذن لـ 21 شخصا بالتنازل عن الجنسية

وافق اللواء محمود توفيق  وزير الداخلية، على منح الإذن لـ 21 شخصا بالتنازل عن الجنسية المصرية.

وزارة الداخلية قـرار رقم 211 لسنة 2025

وتضمن قرار؛ وزارة الداخلية رقم 211 لسنة 2025 أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر وزير الداخلية  الإذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم  محمد أحمد حسن أحمد وآخرهم  شريف محمود محمد عويس) المدرجة أسماؤهم  بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وزير الداخلية يأذن لـ 21 شخصا بالتنازل عن الجنسية المصرية 

أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية: محمد أحمد حسن أحمد الإسكندرية 1/6/1987 الهولندية،  وليد حسين جمال الدين فاروق محمد فريد الجيزة 4/7/1984،  كريم رائف عبد المنعم إبراهيم حسيب السعودية 25/12/1995،  سلمى بهاء الدين حسن عبد الحليم الشرقية 10/5/2001،  نجلاء السيد شيبة مرزوق الإسكندرية 2/1/1973، هويدا شعبان صالح أبو النجا بورسعيد 1/2/1978 النمساوية،  عزة محمود عبد الوهاب رمضان البحيرة 29/7/1973.

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كما تضمنت القائمة: هناء عبد المعز عبد السلام محمد البحيرة 22/7/1986،  مروة محمود فهمي محمد السيد زهران النمسا 25/10/1986، سارة السيد حافظ محمد عبد الجليل النمسا 14/5/2018،  آدم السيد حافظ محمد عبد الجليل النمسا 7/4/2014،  أحمد السيد حافظ محمد عبد الجليل النمسا 9/7/2008،  أحمد أحمد منشاوي شتلة النمسا 29/9/2002،  وائل عبد الباعث محمد محمد النمسا 29/5/1989.

وشملت القائمة: وائل عمر أحمد أحمد العشماوى الدقهلية 15/7/1986 الألمانية،  السيد حسن محمود على حسن الشرقية 23/9/1975، يوسف محمد محمد الدجوى الغربية 16/8/1957،  هالة عبد الرحمن محمد يوسف القليوبية 5/5/1999،  هبة فاروق محمد أحمد الجيزة 28/10/1985 اليابانية، شيماء فتحى عبد السميع السباعى خطاب القاهرة 15/7/1990، شريف محمود محمد عويس الإسكندرية 25/9/1989.

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