الإثنين 03 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حالة الطرق اليوم، كثافات مرورية متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة في ثالث أيام رمضان

حالة الطرق
حالة الطرق

شهدت الحركة المرورية، صباح اليوم الإثنين، ظهور بعض الكثافات أمام قائدي السيارات على غالبية المحاور والطرق الرئيسية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، بسبب زيادة الأحمال، وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام، فى ثالث أيام شهر رمضان المعظم.

ضبط 24 بلطجي وهارب من المراقبة و399 تاجر مخدرات خلال حملات أمنية

ضبط 5 قضايا جلب مخدرات وتنفيذ 1474 حكما قضائيا خلال حملة أمنية فى أسوان

حالة الطرق اليوم  3 مارس  2025

ورصدت المتابعة الميدانية أحجامًا مرورية متوسطة بكوبري القبة ونفق العروبة، شارع السودان، كوبري 6 أكتوبر، طريق الحرية، كورنيش النيل، شارعي الهرم وفيصل، ومحور جمال عبد الناصر بمنطقة أكتوبر، محور صفط اللبن.

حالة المرور اليوم 

وشهدت حركة المركبات زحامًا بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر - 15 مايو - الجلاء - كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والبحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفقي العروبة والأزهر وكوبري القبة وكوبري الحليمة.

حالة الطرق اليوم

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية؛ الإسكندرية الصحراوي، والعلمين الصحراوي، والسويس الصحراوي، وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبًا لأية حالة طارئة.

حالة الطرق اليوم، أحجام مرورية متحركة ثالث أيام شهر رمضان

وبدورها وزعت الإدارة العامة للمرور، عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حالة الطرق اليوم حالة المرور حالة المرور اليوم حركة المرور حركة المركبات حركة السيارات حالة الطرق

مواد متعلقة

ضبط 24 بلطجي وهارب من المراقبة و399 تاجر مخدرات خلال حملات أمنية

ضبط 5 قضايا جلب مخدرات وتنفيذ 1474 حكما قضائيا خلال حملة أمنية فى أسوان

تحرير 7 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على المحال والعقارات بالمحافظات

تهريب بضائع أجنبية وجلب مخدرات أبرزها، أمن المنافذ يحرر 66 قضية متنوعة

أخبار الحوادث اليوم: مواطن يشعل النار في نفسه أمام مسجد بالشيخ زايد.. حقيقة اتهام شخص بخطف الأطفال بعد تخديرهم.. مصرع طفلتين في حريق شقة بالدقهلية

إحالة أوراق ربة منزل للمفتى بتهمة قتل طفل بالقناطر

حبس عاطل بتهمة استدراج طفل والتعدي عليه بكفر الشيخ

وفاة سيدة وزوجها اختناقا بغاز الدفاية فى أكتوبر

ads

الأكثر قراءة

الجثث تحولت لأشلاء، أسماء ضحايا تصادم تريلا وميكروباص بأسيوط (فيديو وصور)

بسبب السير في الاتجاه المعاكس، مصرع 13 شخصا في تصادم تريلا وميكروباص بأسيوط (صور)

حرائق ضخمة تجتاح ولايتي كارولينا الجنوبية والشمالية في أمريكا (فيديو)

مدير أمن أسيوط ينتقل لموقع تصادم ميكروباص وتريلا ويكشف هوية 12 جثة (صور)

انخفاض الموز والجوافة، سعر الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور

زيلينسكي يرد على سيناتور أمريكي طالبه بالاستقالة: استبدالي لن يكون سهلا

المصري البورسعيدي يسعى للفوز علي مودرن سبورت في الظهور الثاني لـ بوجلبان

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 3 مارس 2025، وهذا العيار يسجل 4050 جنيهًا

منوعات

المزيد

خرج عن السيطرة، روبوت يهاجم الجمهور في مهرجان بالصين (فيديو)

فاجعة في المغرب، وفاة أسرة اختناقا بالغاز

لقطات توثق وفاة رجل وهو يقرأ القرآن في أول أيام رمضان داخل مسجد بالأردن

حرائق ضخمة في اليابان وإجلاء الآلاف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 2/3/2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد 2 /3/ 2025

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الأحد 2/3/2025

المزيد

انفوجراف

تسليط الضوء على معاناة الأيتام في الحلقة 3 من "ولاد الشمس" (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهارده" من عام 11 الهجري، وفاة فاطمة الزهراء "سيدة نساء أهل الجنة"

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 3 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 3 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية