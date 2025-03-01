السبت 01 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

كيفية التغلب على الخمول بعد الإفطار في رمضان

الخمول بعد الإفطار،
الخمول بعد الإفطار، فيتو

يشكو الكثيرون من الشعور بالخمول والتعب بعد وجبة الإفطار خلال شهر رمضان، وهو أمر طبيعي نتيجة للتغيرات التي تطرأ على نمط الأكل والنوم خلال الشهر الفضيل، ومع ذلك يمكن اتباع بعض النصائح الصحية للتغلب على هذا الخمول والاستمتاع برمضان نشيط.

وجبة إفطار متوازنة

البداية الصحيحة هي الحل لعدم الخمول بعد الإفطار، ابدأ إفطارك بتناول التمر والماء، فهما يمدان الجسم بالطاقة اللازمة بعد ساعات الصيام. ثم تناول وجبة خفيفة مثل الشوربة والسلطة لتهيئة المعدة لاستقبال الطعام، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

ومن المهم التركيز على العناصر الغذائية، فيجب الحرص على أن تحتوي الوجبة الرئيسية على البروتين والألياف والكربوهيدرات المعقدة. البروتين يساعد على بناء العضلات والشعور بالشبع، والألياف تحسن الهضم وتمنع الإمساك، والكربوهيدرات المعقدة تمد الجسم بالطاقة بشكل تدريجي.

بالإضافة إلى تجنب الأطعمة الدسمة والسكريات، فالأطعمة الدسمة والمقلية والسكريات المكررة تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم، يتبعه انخفاض سريع يسبب الشعور بالخمول. استبدلها بالأطعمة المشوية أو المطهوة على البخار، والفواكه الطازجة كبديل للحلويات.

يجب كذلك الحرص الاعتدال في تناول الطعام، وتجنب الإفراط في الأكل الذي يسبب الشعور بالثقل والخمول.

الماء والنشاط البدني والنوم الكافي

يعد ترطيب الجسم من الخطوات الأساسية لمنع الخمول، اشرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور، فالجفاف هو أحد الأسباب الرئيسية للشعور بالخمول. تجنب المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، واستبدلها بالماء والعصائر الطبيعية.

احرص على النشاط البدني الخفيف، مارس رياضة خفيفة بعد الإفطار بساعة أو ساعتين، مثل المشي أو التمارين الخفيفة. النشاط البدني يساعد على تحسين الدورة الدموية وزيادة الطاقة.

من المهم الحصول على النوم الكافي الذي يحتاجه الجسم، احصل على 7-8 ساعات من النوم كل ليلة، وتجنب السهر قدر الإمكان. النوم الكافي يساعد على تجديد طاقة الجسم والشعور بالنشاط.

تجنب النوم مباشرة بعد الإفطار، انتظر ساعة أو ساعتين قبل النوم بعد الإفطار، فالنوم بعد الأكل مباشرة يسبب مشاكل في الهضم.

تناول الفواكه والخضروات الطازجة بين الإفطار والسحور، فهي تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن اللازمة.

اشرب الشاي الأخضر أو القهوة باعتدال بعد الإفطار، فالكافيين يساعد على زيادة اليقظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخمول بعد الإفطار شهر رمضان رمضان الفواكه والخضروات الكربوهيدرات المعقدة المشروبات الغازية ترطيب الجسم ساعات الصيام مستويات السكر في الدم
ads

الأكثر قراءة

أحمد العوضي يعلن زواجه بعد رمضان ويكشف مشكلته مع بيومي فؤاد

موعد عرض الحلقة الأولى من برنامج "مدفع رمضان"

أحمد العوضي يكشف عن انتمائه الكروي خلال أحداث “رامز إيلون مصر”

قرار من النيابة بشأن واقعة اعتداء لاعب الزمالك نبيل دونجا على شاب بالتجمع

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل معاوية اليوم السبت

رامز جلال يوقع ضحاياه في ثلاثة أفخاخ ببرنامج "رامز إيلون مصر"

ننشر خريطة قراء المغرب بإذاعة القرآن الكريم

فلكيا..موعد عيد الفطر المبارك 2025

منوعات

المزيد

بهجة مطفية، كيف احتفل أهالي غزة بأول أيام شهر رمضان؟ (صور)

يمني ينهي حياته بسبب تحطيم والده هاتفه المحمول

لكمات بالأيدي وركلات بالأرجل، مقاطع ساخرة للمشادة الكلامية بين ترامب وزيلينسكي (فيديو)

تزايد جرائم العنف في محطات القطارات خلال 2024 بألمانيا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

أسعار الأرز الأبيض في أول أيام رمضان

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم السبت في الأسواق

مع أول أيام رمضان، سعر السكر اليوم السبت 1 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

مكفر للذنوب.. فضائل شهر رمضان المبارك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسئلة رمضان، لماذا نفرح بقدوم الشهر الكريم؟ وزير الأوقاف السابق يجيب

“لو ربنا بيحبنا ليه كلنا مندخلش الجنة؟”، علي جمعة يوضح الحكمة من الجزاء

أحمد عمر هاشم: المقام المحمود هو شفاعة النبي يوم القيامة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية