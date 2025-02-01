أطعمة ومشروبات لتعزيز طاقة الجسم ومقاومة الخمول

توفر الأطعمة والمشروبات الطاقة اللازمة لاستمرار في الحركة، مع كون بعض الخيارات أعلى وأفضل من غيرها.

فبفضل عملية التمثيل الغذائي، يتم تحويل كل ما نستهلكه - سواء كان تفاحة أو دونات - إلى طاقة للجسم، وهي عملية كيميائية معقدة لا تتوقف أبدًا نظرًا للطلب المستمر للجسم على الوقود.

ولكن في حين توفر جميع الأطعمة والمشروبات الطاقة، إلا أنها ليست متساوية في توفير زيادة طاقة دائمة، وفيما يلي نستعرض ما يمكن الاعتماد عليه لمحاربة التعب وما يمكن أن يستنزف الطاقة.

الأطعمة والمشروبات التي تمنح طاقة دائمة

لا يوجد حل واحد فقط عندما يتعلق الأمر بالأطعمة التي تعزز مستويات الطاقة، وأفضل خطط الأكل تتميز بنظام غذائي متوازن مليء بأنواع مختلفة من الأطعمة الغنية بالمغذيات.

يمكن أن تكون هذه الأطعمة بمثابة أساس بناء الطاقة.

الكربوهيدرات المعقدة

الأطعمة التي تعتبر كربوهيدرات معقدة غالبًا ما تكون غنية بالألياف والنشا، وهذه العناصر الغذائية أكثر تعقيدًا على المستوى الجزيئي، مما يجعل من الصعب على الجسم تكسيرها وامتصاصها.

هذه العملية البطيئة الحركة مثالية للحفاظ على إمداد ثابت بالطاقة، فتوفر الكربوهيدرات المعقدة طاقة دائمة، وهذه هي أنواع الأطعمة التي يمكن أن تساعد على اجتياز اليوم.

الأطعمة التي تعتبر كربوهيدرات معقدة تشمل:

االحبوب الكاملة، مثل دقيق الشوفان والأرز البني والخبز المصنوع من القمح الكامل.

الفواكه، مثل التفاح والتوت الأزرق والكمثرى ​​والموز والبرتقال.

الخضروات، مثل البطاطا الحلوة والهليون والبروكلي والذرة.

الخضروات الورقية، مثل الكرنب والسبانخ.

البقوليات، مثل الفاصوليا والعدس.

البروتينات الخالية من الدهون

قد تكون الكربوهيدرات المعقدة بطيئة الهضم، لكن البروتينات تستغرق وقتًا أطول - مما قد يجعلها قيمة في مكافحة التعب، ولكن المفتاح هو تناول البروتينات الخالية من الدهون.

هذا لأن معالجة البروتينات ذات المحتوى العالي من الدهون - قطع اللحم الأحمر، على سبيل المثال - تجبر الجسم على العمل بجدية أكبر، وهذا الجهد الكبير الذي تبذله البطن يمكن أن يجعل الشخص نعسانًا.

فتناول اللحوم الخالية من الدهون، مثل الدجاج منزوع الجلد أو الأسماك مثل السلمون أو سمك القد، يمكن أن يمنح دفعة من البروتين دون تعب.

يمكنك أيضًا العثور على خيارات بروتينية قوية بعيدًا عن اللحوم، تشمل الأمثلة:

المكسرات، مثل اللوز والفستق والجوز.

البذور، مثل بذور عباد الشمس أو بذور الشيا أو بذور اليقطين.

الزبادي العادي.

البقوليات.

البيض.

السوائل

قد يكون الشعور بالتعب علامة على أن الشخص يشعر بالعطش.

تظهر الأبحاث أن الجفاف الخفيف يمكن أن يسبب الشعور بالتعب، حيث تجبر مستويات السوائل المنخفضة في الجسم والقلب على العمل بجهد أكبر، مما يؤدي ببطء ولكن بثبات إلى استنزاف الطاقة.

ويمكن أن تختلف كمية السوائل التي يحتاجها الجسم حسب مستوى النشاط والطقس والموقع.

الأطعمة والمشروبات التي تؤدي للتعب خلال ساعات النهار

المشروبات التي تحتوي على الكافيين

تناول الكافيين يوفر زيادة واضحة في الطاقة، ولكن تناول الكافيين له جانب سلبي، حيث تنخفض مستويات الطاقة بسرعة كذلك.

فتظهر الدراسات أن النعاس المفرط يمكن أن يكون نتيجة ثانوية لشرب المشروبات المحتوية على الكافيين بمجرد زوال التأثير.

يمكن أن يجعل الكافيين النوم أكثر صعوبة أيضًا - خاصة إذا حصل الشخص على كوب القهوة في وقت لاحق من اليوم، والذي يمكن أن يؤثر ذلك في النهاية على مستويات الطاقة.

الكربوهيدرات البسيطة والسكريات

إذا كان "الحرق البطيء" يصف كيف يعالج الجسم الكربوهيدرات المعقدة، فإن "الشعلة السريعة" تلخص ما يحدث مع الكربوهيدرات البسيطة

كما يوحي الاسم، فإن الكربوهيدرات البسيطة ليست معقدة على المستوى الجزيئي، وهذا يسمح للجسم بتحليل الكربوهيدرات البسيطة وهضمها بسرعة، مما يرفع نسبة السكر في الدم بسرعة لجلب دفعة من الطاقة.

ومع ذلك، يتبع هذا الارتفاع انخفاض حاد، مما قد يجعلك تشعر بالنعاس بعد انهيار الكربوهيدرات.

الأطعمة التي تندرج ضمن فئة الكربوهيدرات البسيطة تشمل:

الحبوب المصنعة، مثل الخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء والأرز الأبيض، ويتم تجريد هذه الأطعمة من الألياف والثقل الغذائي الذي يبطئ عملية هضم نظيراتها من الحبوب الكاملة.

الحلويات، مثل العديد من البسكويت والكعك وغيرها من السلع المخبوزة.

المشروبات الغازية المحلاة وغيرها من المشروبات المحلاة.

الزبادي مع محليات الفاكهة المضافة.

الحلوى والوجبات الخفيفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.