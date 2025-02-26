أطعمة يجب تجنب تناولها في وجبة الإفطار، تعرف عليها

غالبًا ما يُطلق على وجبة الإفطار "أهم وجبة في اليوم"، فهي تحدد مستويات الطاقة والتركيز.

ومع ذلك، ليست كل خيارات الإفطار مفيدة. فبعض الأطعمة، على الرغم من تناولها عادةً في الصباح، يمكن أن تؤدي إلى الخمول، أو مشاكل في الجهاز الهضمي، أو حتى مشاكل صحية طويلة الأمد.

وكشفت دراسة حديثة عن 5 أطعمة يجب تجنبها في وجبة الإفطار وتُباع العديد من الحبوب التي يتم تسويقها كخيارات صحية محملة بالسكر والكربوهيدرات المكررة، ورغم أنها قد توفر ارتفاعًا أوليًا في الطاقة، إلا أن هذا غالبًا ما يتبعه انخفاض حاد، مما يجعل تشعر بالتعب والانفعال.

الحبوب السكرية

وجدت دراسة نُشرت في مجلة Public Health Nutrition أن تناول كميات كبيرة من السكر في الصباح يؤدي إلى انخفاض الأداء الإدراكي في وقت لاحق من اليوم وعلاوة على ذلك، فإن الاستهلاك المستمر للحبوب السكرية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 بحسب Onlymyhealth

اختر الحبوب الكاملة غير المحلاة مع إضافة الفواكه للحصول على حلاوة طبيعية بدلًا من ذلك.

الزبادي

غالبًا ما يُعتبر الزبادي من العناصر الغذائية الصحية الأساسية في وجبة الإفطار، ولكن الأنواع المنكهة قد تكون غير صحية بشكل مخادع، والزبادي مليئة بالسكريات المضافة والنكهات الاصطناعية، والتي يمكن أن تساهم في زيادة الوزن وزيادة مستويات السكر في الدم.

العصائر

كشف تقرير في المجلة البريطانية للتغذية أن العديد من الزبادي المنكهة تحتوي على كمية من السكر تعادل تلك الموجودة في الحلوى.

في حين أن الزبادي اليوناني العادي غني بالبروتين والبروبيوتيك، فإن الإصدارات المنكهة يمكن أن تلغي الفوائد الصحية.

التزم بالزبادي غير المحلى وأضف إليه الفواكه الطازجة أو القليل من العسل للنكهة.

الخبز الأبيض

الخبز الأبيض، مصنوع من الدقيق المكرر، الذي يفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية والألياف كما إن دهن المربى السكرية أو السمن أو الشوكولاتة لا يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة.

ويمكن أن يؤدي هذا المزيج إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، مما يجعلك تشعر بالجوع مرة أخرى بعد وقت قصير من تناول الطعام.

أبرزت دراسة في مجلة لانسيت أهمية الحبوب الكاملة في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والحفاظ على مستويات صحية للوزن. بدلًا من الخبز الأبيض، اختر الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أو متعدد البذور مع الأفوكادو أو زبدة الجوز لبداية مغذية.

اللحوم المصنعة

يعتبر لحم الخنزير المقدد والنقانق ولحم الخنزير من الخيارات الشائعة في وجبة الإفطار، ولكنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم والمواد الحافظة. ويرتبط الاستهلاك المنتظم للحوم المصنعة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطان.

تصنف منظمة الصحة العالمية اللحوم المصنعة على أنها مسببة للسرطان لدى البشر. ووجدت الأبحاث المنشورة في المجلة الأوروبية لعلم الأوبئة أن الاستهلاك العالي للحوم المصنعة يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. للحصول على وجبة إفطار غنية بالبروتين، فكر في بدائل مثل البيض أو البقوليات أو سمك السلمون المدخن

عصائر الفاكهة

في حين قد تبدو عصائر الفاكهة خيارًا صحيًا، فإن معظم العصائر المتاحة تجاريًا تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة وتفتقر إلى الألياف الموجودة في الفاكهة الكاملة. يمكن أن يؤدي تناول العصير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 عند تناوله بانتظام.

وجدت دراسة في Diabetes Care أن الأفراد الذين يستهلكون عصائر الفاكهة بانتظام لديهم خطر أعلى للإصابة بمرض السكري مقارنة بمن يتناولون الفاكهة الكاملة. يعد شرب الماء أو شاي الأعشاب أو العصائر المصنوعة من الفاكهة والخضروات الكاملة خيارًا أكثر صحة.

تأثير اختيارات الإفطار السيئة



إن الأطعمة التي تختارها لتناول الإفطار تؤثر بشكل كبير على معدل التمثيل الغذائي لديك ومستويات الطاقة والصحة العامة.

ووفقًا للدكتورة جين روبرتس، أخصائية التغذية في لندن، فإن "بدء يومك بأطعمة عالية السكر أو قليلة الألياف يمكن أن يعطل إيقاع جسمك الطبيعي ويؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول أطعمة غير صحية في وقت لاحق".

كما إن تجنب تناول أطعمة الإفطار المصنعة أو السكرية أو الفقيرة بالعناصر الغذائية يمكن أن يضعك على المسار الصحيح نحو تحسين التركيز وتحسين الحالة المزاجية والعافية على المدى الطويل.

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