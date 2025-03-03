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رياضة

15 صورة ترصد استعدادات الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني مارسيل كولر تدريباته الجماعية مساء أمس الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في بطولة الدوري الممتاز. 

وكان لاعبو الأهلي قد حصلوا على راحة سلبية لمدة 48 ساعة بقرار من مارسيل كولر مدرب الفريق. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش والتي ستقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا أمام نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، والمقرر أن تجمع بينهما في التاسعة مساء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 مارس ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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