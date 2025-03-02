الأحد 02 مارس 2025
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رياضة

يحيى عطية الله يواصل برنامجه التأهيلي على هامش مران الأهلي (صور)

الأهلي
الأهلي

يواصل المغربي يحيى عطية الله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجه التأهيلي، وذلك ضمن خطة التأهيل الموضوعة له للتعافي من الإصابة التي يعاني منها.

وعانى يحيى عطية الله من الإصابة آثار جراحة الوجه الأخيرة تعرض لها خلال مشاركته مع الأهلي في إحدى مباريات الدوري الممتاز. 

وبدأ الدولي المغربي تدريبات بالكرة على هامش مران الأهلي الذي أقيم اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في بطولة الدوري الممتاز. 

 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش والتي ستقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا أمام نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، والمقرر أن تجمع بينهما في التاسعة مساء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 مارس ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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الدوري الممتاز يحيي عطية الله الأهلي النادي الأهلي طلائع الجيش

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