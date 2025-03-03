مصرع سيدة في حريق شقة ببولاق الدكرور

حصلت فيتو على أسماء الناجين من حريق التهم شقتهم عقب إعداد إفطار ثاني أيام شهر رمضان المبارك، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وهم كريم”، و"منة"، و"شروق"، الذين تمكنوا من القفز من شرفة الشقة من الطابق الثالث مما عرضهم لإصابات مختلفة بأنحاء الحسم إثر السقوط بينما توفيت شقيقتهن هدى البالغة من العمر ٣٣ عاما والتي لم تتمكن من الهروب وماتت إثر الحريق.

ويواصل المعمل الجنائى فحص آثار الحريق عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد.

ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكان قد تلقى العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع غرب الجيزة إخطارًا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث بولاق الدكرور يفيد فيه بحدوث حالة وفاة حرقًا، على الفور انتقل المقدم أحمد عصام رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة وتبين سيدة تبلغ من العمر (٣٣ سنة)، إثر إصابتها بحروق شديدة متفرقة وتم نقل جثمانها إلى المشرحة

وبعمل التحريات تبين نشوب حريق بسبب ماس كهربائي بلوحة مفاتيح الشقة مما تسبب في وفاة الضحية فيما تمكن أشقاؤها الثلاثة، من القفز من البلكونة وسقطوا في الطابق الثالث.







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