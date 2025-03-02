الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وملاكي على محور 26 يوليو

تصادم سيارتين اعلي
تصادم سيارتين اعلي محور ٢٦ يوليو،فيتو

تحفظت الأجهزة الأمنية على سائق سيارة ميكروباص متهم بالتسبب في إصابة ٥ أشخاص أثناء قيادته بسرعة زائدة علي الطريق، الأمر الذي نتج عنه اصطدامه بسيارة ملاكي، أعلى محور 26 يوليو، وجار إحالته لأجراء تحليل مخدرات للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

 

وتمكنت قوات الإدارة العامة لمرور القاهرة من تسيير الحركة المرورية أعلى محور 26 يوليو، بعدما تسبب  تصادم  سيارة ميكروباص مع ملاكي بنزلة الطريق الأبيض في زحام مروري وإصابة ٥ أشخاص تم نقلهم للمستشفى العام، حيث تم سحب السيارتين عبر اوناش الإدارة.

ويواصل رجال البحث الجنائي جمع المعلومات والتحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف علي ملابسات الواقعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بنزلة الطريق الأبيض.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة ميكروباص مع ملاكي مما أسفر عن سقوط 5 مصابين.

المصابون الخمسة نقلوا إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أسماء ضحايا وجبة الإندومي في أول أيام رمضان

للسيدات، تحذيرات يجب مراعاتها لتجنب الحرائق أثناء إعداد إفطار رمضان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية سيارة ميكروباص المواد المخدرة الادارة العامة لمرور

مواد متعلقة

أسماء ضحايا وجبة الإندومي في أول أيام رمضان

للسيدات، تحذيرات يجب مراعاتها لتجنب الحرائق أثناء إعداد إفطار رمضان

ممرضة في دعوى خلع: باع تحويشة عمري عشان يستثمر على الفيس بوك

مصرع عامل صعقا أثناء سرقة مجموعة أسلاك كهربائية بأكتوبر

المعمل الجنائي يفحص حريقا شب بمحل تجاري بالمعادي

اشتعال حريق بسيارة ملاكي في العمرانية

قبل الإفطار بلحظات، حريق بمول تجاري شهير في الشروق

قفزت للنجاة بنفسها، وفاة أم وتفحم طفليها في حريق بكرداسة

ads

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

لم تصدق، سيدة تغلق الهاتف في وجه محمد رمضان وتخسر جائزة الـ200 ألف جنيه

حطوا وشي على جسم ممثلة بورنو، إلهام شاهين تكشف مفاجأة عن محاولة تشويه سمعتها (فيديو)

الدوري السعودي، تعادل القادسية والرياض بالشوط الأول

سحر رامي تكشف عن موقف محرج لها مع عادل إمام

أحمد فهمي يوضح كواليس الخناقة مع شيكابالا خلال برنامج رامز إيلون مصر

13 مارس، محاكمة وائل غنيم بتهمة سب تركي آل الشيخ

العصمة كانت في إيدها، إلهام شاهين تكشف أغرب قصة زواج بحياتها (فيديو)

منوعات

المزيد

لقطات توثق وفاة رجل وهو يقرأ القرآن في أول أيام رمضان داخل مسجد بالأردن

حرائق ضخمة في اليابان وإجلاء الآلاف (فيديو)

مصرع 7 عمال إثر انهيار ثلجي في الهند

حقيقة ابتلاع حوت قاربا في البحر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 2/3/2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد 2 /3/ 2025

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الأحد 2/3/2025

المزيد

انفوجراف

نيكول سابا "ضرة" ياسمين عبد العزيز في الحلقة الأولى من مسلسل وتقابل حبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، الحسن البصري أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء

ما حكم امتناع الحائض عن الطعام والشراب في رمضان بنية الصوم؟ دار الإفتاء تجيب

هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب لعب البلاي ستيشن ؟، أمين الفتوى يرد "فيديو"

المزيد
الجريدة الرسمية