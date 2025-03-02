إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وملاكي على محور 26 يوليو

تحفظت الأجهزة الأمنية على سائق سيارة ميكروباص متهم بالتسبب في إصابة ٥ أشخاص أثناء قيادته بسرعة زائدة علي الطريق، الأمر الذي نتج عنه اصطدامه بسيارة ملاكي، أعلى محور 26 يوليو، وجار إحالته لأجراء تحليل مخدرات للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

وتمكنت قوات الإدارة العامة لمرور القاهرة من تسيير الحركة المرورية أعلى محور 26 يوليو، بعدما تسبب تصادم سيارة ميكروباص مع ملاكي بنزلة الطريق الأبيض في زحام مروري وإصابة ٥ أشخاص تم نقلهم للمستشفى العام، حيث تم سحب السيارتين عبر اوناش الإدارة.

ويواصل رجال البحث الجنائي جمع المعلومات والتحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف علي ملابسات الواقعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بنزلة الطريق الأبيض.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة ميكروباص مع ملاكي مما أسفر عن سقوط 5 مصابين.

المصابون الخمسة نقلوا إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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