الأحد 02 مارس 2025
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حوادث

أسماء ضحايا وجبة الإندومي في أول أيام رمضان

الإندومي، فيتو
الإندومي، فيتو

أنهت وجبة أندومي حياة سيدة مسنة وإصابة أسرتها عقب تناولها في موعد الإفطار بمنزلهم  في أول يوم من شهر رمضان بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة. 

وحصلت فيتو على أسماء ضحايا هذة الوجبة وهم: المتوفاة  كريمة م"، (60 سنة)، بينما المصابين هم  “جمال م”، (31 سنة)، ترزي، وشقيقته “منى م”، (39 سنة)، وزوجها (جمال ع)، (34 سنة) عامل، وأبناؤهم مالك، (14 سنة)، عبدالله، (11 سنة)، منى، (10 سنوات)، سندس، (6 سنوات)، وسجدة، (3 سنوات).

ويواصل رجال البحث الجنائي فحص وجبة الأندومي من خلال المعمل الجنائي وفريق من الطب الشرعي.

وأدلى زوج المتوفاة وولد اثنين من المصابين أمام جهات التحقيق أنه تجمع بأفراد أسرته لتناول وجبة الإفطار في أول يوم رمضان علي وجبة اندومي رغب المصابين تناولها، والذي رفض تناولها معهم لعدم رغبته فيها، وأشار إلي أنه عقب تناولهم قاموا بالصراخ من الم بالبطن والقئ، وعلي الفور اتصل بالاسعاف والنجدة لإنقاذهم إلا أن زوجته لقت مصرعها في الحال بينما اصيب الاخرين.

ويواصل رجال المباحث إجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكان اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة تلقى إخطارا من رئيس قطاع شمال الجيزة العميد محمد ربيع، مفاده تلقي رئيس مباحث المنيرة الغربية المقدم يوسف رشوان بلاغا بوجود متوفاة ومصابين داخل منزل بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة المتوفية والمصابين الذين تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج واسعافهم.

ووفق التحريات تبين أنهم تجمعوا داخل منزل العائلة لتناول وجبة “إندومى” وأصيبوا بقيء شديد ومغص معوي وتوفيت السيدة، وأصيب الباقين وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

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الاندومي شهر رمضان الكريم المنيرة الغربية فيتو

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