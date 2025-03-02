الأحد 02 مارس 2025
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حوادث

حريق يلتهم محتويات شقة بمدينة نصر، والمعاينة: ماس كهربائي السبب

حريق شقة
حريق شقة

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي في أحد العقارات بحي الواحة بمدينة نصر، دون وقوع أي إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية أن الشقة اللى اندلعت فيها النيران بالطابق الأرضي بعقار مكون من 12 طابقًا، وأن الحريق اندلع نتيجة ماس كهربائى فى ماتور مياة العقار.

وأضافت المعاينة أن الحريق ألتهم بعض محتويات الشقة.

حريق شقة بمدينة نصر

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بأحد العقارات بحى الواحة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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