الأحد 02 مارس 2025
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حوادث

وفاة سيدة وزوجها اختناقا بغاز الدفاية فى أكتوبر

جثة
جثة

توفيت سيدة  وزوجها  اختناقا أثر تسرب غاز داخل شقتهما فى منطقة أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على جثتي زوجين داخل شقتها بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

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 وبالفحص تبين وفاة الزوجين اختناقا بغاز الدفاية جري نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت تحريات المباحث، بأن تسرب غاز الدفاية سبب وفاتهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بانتداب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة.

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غرفة عمليات النجدة مديرية أمن الجيزة النيابة العامة

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