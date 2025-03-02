لقطات توثق وفاة رجل وهو يقرأ القرآن في أول أيام رمضان داخل مسجد بالأردن

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة وفاة رجل وهو يقرأ القرآن في أول أيام رمضان داخل مسجد في الأردن.

وفاة رجل وهو يقرأ القرآن في أول أيام رمضان

وأبان الفيديو المتداول رجلا مسنا يجلس داخل المسجد وأمامه المصحف وكان يقرأ القرآن ثم سقط فجأة على الأرض، واتجه نحوه عدد من المصلين وتبين أنه توفي.

📹 وفاة الحاج محمد سلامة الحشوش "أبو ياسين" وهو يتلو القرآن مع طلوع الفجر في أول أيام رمضان



انا لله وان اليه راجعون#الأردن #رمضان #رمضان_كريم#فراس_الماسي pic.twitter.com/FVzm7sRE7S — فراس الماسي | Firas Almasi 💎 (@FAlmasee2) March 2, 2025

حسن خاتمة الرجل

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أفادت وسائل إعلام أردنية بوفاة الحاج الأردني م.س وهو يتلو القرآن مع طلوع الفجر في أول أيام رمضان.

وتفاعل النشطاء على منصة "إكس" مع مقطع الفيديو، داعيين للراحل بالرحمة، وأن يجعل خاتمتهم حسنة مثل خاتمته.

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