الأحد 02 مارس 2025
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لقطات توثق وفاة رجل وهو يقرأ القرآن في أول أيام رمضان داخل مسجد بالأردن

لقطات من الفيديو،
لقطات من الفيديو، فيتو

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة وفاة رجل وهو يقرأ القرآن في أول أيام رمضان داخل مسجد في الأردن.

 

وفاة رجل وهو يقرأ القرآن في أول أيام رمضان

وأبان الفيديو المتداول رجلا مسنا يجلس داخل المسجد وأمامه المصحف وكان يقرأ القرآن ثم سقط فجأة على الأرض، واتجه نحوه عدد من المصلين وتبين أنه توفي. 

  

                      

حسن خاتمة الرجل

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أفادت وسائل إعلام أردنية بوفاة الحاج الأردني م.س وهو يتلو القرآن مع طلوع الفجر في أول أيام رمضان.

 

وتفاعل النشطاء على منصة "إكس" مع مقطع الفيديو، داعيين للراحل بالرحمة، وأن يجعل خاتمتهم حسنة مثل خاتمته.

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القرآن الأردن اول ايام رمضان المصلين الفجر حسن خاتمة الرجل

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