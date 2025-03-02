برايتون يتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب نيوكاسل

كأس الاتحاد الإنجليزي، تأهل فريق برايتون لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على حساب فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان الوقت الأصلي انتهى بنتيجة 1-1، حيث سجل إيزاك لـ نيوكاسل في الدقيقة 22 من ركلة جزاء وسجل يانكوبا مينته لـ برايتون بالدقيقة 44، قبل أن يحسمها برايتون ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 114 عن طريق دانيال ويلبارج.

تشكيل برايتون ضد نيوكاسل

مانشستر سيتي يتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد

وفاز فريق مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش على نظيره بليموث بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل بليموث هدف التقدم عن طريق لاعبه تالوفيروف في الدقيقة 38، وتعادل السيتي عن طريق أوريلي في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع للشوط الأول.

وأضاف أوريلي الهدف الثاني في الدقيقة 76، وسجل الثالث دي بروين في الدقيقة 90.

وبتلك النتيجة يتأهل فريق ‏مانشستر سيتي إلى ربع‬ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام مراسم قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الأحد، بعد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.