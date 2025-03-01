السبت 01 مارس 2025
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رياضة

كريستال بالاس يفوز على ميلوول ويتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

كريستال بالاس
كريستال بالاس

فاز فريق كريستال بالاس على نظيره ميلوول بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2024-2025.

بهذه النتيجة يتأهل كريستال بالاس لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي فيما يودع ميلوول البطولة.

وأحرز كريستال بالاس الهدف الأول عن طريق جافيت تانجانجا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 33، وأضاف الهدف الثاني دانيال مونيوث بالدقيقة 40 ونكيتياه الهدف الثالث في الدقيقة 81، فيما جاء هدف ميلول عن طريق اللاعب هاردينج مع نهاية الشوط الأول.

وأشهر حكم المباراة الكارت الأحمر لبيام روبرتس حارس مرمى ميلوول في الدقيقة 8 من أحداث الشوط الأول وأحرز فريق ميلوول هدفا مع آخر دقيقة بالشوط الأول.

 

 

تشكيل كريستال بالاس 

 

 

تاريخ مواجهات الفريقين


تقابل الفريقان الفوز في عشر مباريات سابقة، حيث فاز كريستال بالاس في ثلاث مباريات، بينما فاز ميلوول في ثلاث مباريات أيضًا. 

كما انتهت أربع مباريات بين الفريقين بالتعادل، وآخر مواجهة بين الفريقين كانت في كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2022، حيث فاز كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف. 

كما التقيا في مباريات أخرى في الدوري الإنجليزي، وكانت النتائج متنوعة بين فوز وتعادل وخسارة.

 

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