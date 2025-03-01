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رياضة

تحت أنظار مرموش، السيتي يتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب بليموث

‏مانشستر سيتي
‏مانشستر سيتي

فاز فريق مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش علي نظيره بليموث بثلاثة أهداف مقابل هدف  في المباراة التي أقيمت  على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل بليموث هدف التقدم عن طريق لاعبه تالوفيروف في الدقيقة 38، وتعادل السيتي عن طريق أوريلي في الدقيقة الأولي من الوقت البدل الضائع للشوط الأول. 

وأضاف أوريلي الهدف الثاني في الدقيقة 76، وسجل الثالث دي بروين في الدقيقة 90. 

وبتلك النتيجة يتأهل فريق ‏مانشستر سيتي إلى ربع‬ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وظل النجم المصري عمر مرموش علي مقاعد بدلا مانشستر سيتي اليوم ضد بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي.

 

تشكيل مانشستر سيتي أمام بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

وتأهل مانشستر سيتي إلى تلك المرحلة من البطولة بعد فوزه الصعب على ليتون أورينت، بهدفين مقابل هدف، في حين حصل بليموث على بطاقة التأهل بعد فوزه التاريخي على ليفربول، بهدف دون رد في دور الـ32.

 

ومن المقرر أن تقام مراسم قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الأحد، بعد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام.

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كأس الاتحاد الإنجليزي مانشستر سيتي عمر مرموش بليموث دي بروين

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