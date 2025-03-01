السبت 01 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بورنموث يفوز على وولفرهامبتون بركلات الترجيح ويصعد لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

بورنموث ضد وولفرهامبتون
بورنموث ضد وولفرهامبتون

فاز فريق بورنموث على نظيره وولفرهامبتون بركلات الترجيح (5-4)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2024-2025.

بهذه النتيجة يتأهل بورنموث لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي فيما يودع وولفرهامبتون البطولة.

جاء هدف بورنموث عن إيفانيلسون في الدقيقة 30، فيما تعادل وولفرهامبتون عن طريق ماتيوس كونيا في الدقيقة 60.

تشكيل بورنموث ضد وولفرهامبتون 

The AFC Bournemouth XI: Arrizabalaga, Huijsen, Kerkez, Cook (C), Brooks, Scott, Evanilson, Adams, Tavernier, Hill, Semenyo.

تشكيل وولفرهامبتون ضد بورنموث 

الصورة

 

وفي نفس الدور فاز فريق كريستال بالاس على نظيره ميلوول بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2024-2025.

بهذه النتيجة يتأهل كريستال بالاس لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي فيما يودع ميلوول البطولة.

وأحرز كريستال بالاس الهدف الأول عن طريق جافيت تانجانجا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 33، وأضاف الهدف الثاني دانيال مونيوث بالدقيقة 40 ونكيتياه الهدف الثالث في الدقيقة 81، فيما جاء هدف ميلول عن طريق اللاعب هاردينج مع نهاية الشوط الأول.

وأشهر حكم المباراة الكارت الأحمر لبيام روبرتس حارس مرمى ميلوول في الدقيقة 8 من أحداث الشوط الأول وأحرز فريق ميلوول هدفا مع آخر دقيقة بالشوط الأول.

 

 

تشكيل كريستال بالاس 

 

 

تاريخ مواجهات الفريقين


تقابل الفريقان الفوز في عشر مباريات سابقة، حيث فاز كريستال بالاس في ثلاث مباريات، بينما فاز ميلوول في ثلاث مباريات أيضًا. 

كما انتهت أربع مباريات بين الفريقين بالتعادل، وآخر مواجهة بين الفريقين كانت في كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2022، حيث فاز كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف. 

كما التقيا في مباريات أخرى في الدوري الإنجليزي، وكانت النتائج متنوعة بين فوز وتعادل وخسارة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بورنموث ضد وولفرهامبتون وولفرهامبتون بورنموث وولفرهامبتون ضد بورنموث كأس الاتحاد الإنجليزي

مواد متعلقة

الدوري الإسباني، أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد أمام بيتيس

أستراليا تحصد لقب كأس آسيا للشباب على حساب السعودية بركلات الترجيح

كريستال بالاس يفوز على ميلوول ويتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

سيراميكا يفوز على بتروجت برباعية في الظهور الأول لـ علي ماهر

"طائرة الزمالك" يتأهل إلى نصف نهائي بطولة الدوري بعد الفوز على الطلائع

سيراميكا كليوباترا يضرب بتروجت بثلاثية في الشوط الأول

الزمالك يفوز على البنك الأهلي بثلاثية في دوري السيدات

دونجا يعود لتشكيل الزمالك الأساسي في مباراة إنبي

ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من ياسمين عبد العزيز بعد حلقة العوضي مع رامز جلال

لسه بتحب ياسمين عبد العزيز؟ أحمد العوضي يعلق بعد إعلان زواجه الجديد

غياب الزواج الشرعي ينفي النسب، حيثيات حكم رفض نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر (مستند)

تحذير من انخفاض درجات الحرارة بدءا من الأربعاء المقبل

موعد عرض الحلقة الأولى من برنامج "مدفع رمضان"

أحمد العوضي يعلن زواجه بعد رمضان ويكشف مشكلته مع بيومي فؤاد

ظهور أبو تريكة ووالدة عبد الوهاب، لقطات من إعلان ستاد الأهلي الجديد

فلكيا..موعد عيد الفطر المبارك 2025

منوعات

المزيد

بهجة مطفية، كيف احتفل أهالي غزة بأول أيام شهر رمضان؟ (صور)

يمني ينهي حياته بسبب تحطيم والده هاتفه المحمول

لكمات بالأيدي وركلات بالأرجل، مقاطع ساخرة للمشادة الكلامية بين ترامب وزيلينسكي (فيديو)

تزايد جرائم العنف في محطات القطارات خلال 2024 بألمانيا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

أسعار الأرز الأبيض في أول أيام رمضان

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم السبت في الأسواق

مع أول أيام رمضان، سعر السكر اليوم السبت 1 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

الحلقة الثانية من شهادة معاملة أطفال، محمد هنيدي يفيق من الغيبوبة.. وزوجته تتزوج عدوه (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، السيدة خديجة.. أفضل نساء أهل الجنة

خالد الجندي: لا تدعو بقول "ربنا يخليك" لهذا السبب (فيديو)

ما السر الذي يكون به الكون صالحا؟، الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية