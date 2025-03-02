الأحد 02 مارس 2025
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خارج الحدود

الرئاسة السورية تعلن تشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري

الشرع، فيتو
الشرع، فيتو

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، تشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، وذلك وفقا لنبأ عاجل على شبكة «العربية».انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري

ويوم الثلاثاء الماضي، قال الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، خلال انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري: عملنا خلال الشهرين الماضيين على ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق السوريين.

وتابع الشرع: سوريا حررت نفسها بنفسها ويليق بها أن تبني نفسها بنفسها، كما ينبغي النظر إلى إصلاح ما هدمه النظام السابق في البنية الأخلاقية والاجتماعية.

وينبغي ألا نستورد أنظمة لا تتلاءم وحال البلد ولا أن نحول المجتمعات إلى حقول تجارب لتنفيذ أحلام سياسية.

 

حماية سوريا وبنائها من أجل تحقيق الازدهار

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أننا سنعمل على حماية سوريا وبنائها من أجل تحقيق الازدهار، متابعا: نحن أمام مرحلة إعادة بناء الدولة من جديد، واحتكار السلاح بيد الدولة ليس رفاهية بل واجبًا وفرضًا.

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