حقيقة ابتلاع حوت قاربا في البحر (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مخيفا لحوت ضخم يبتلع قاربا في عرض البحر.

ويظهر الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حوتًا ضخمًا يبتلع قاربًا في البحر، ما أثار دهشة الكثيرين. ليتبين فيما بعد أن الفيديو تم إنشاؤه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما جعله يبدو وكأنه مشهد حقيقي.

وأثار الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، تساؤلات عن قدرة الذكاء الاصطناعي في المستقبل على خداع البشر، وتصوير مشاهد أقل ما يقال عنها أنها تبدو حقيقية.

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