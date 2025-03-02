الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجبهة الشعبية: الاحتلال الإسرائيلي يتهرب من دخول المرحلة الثانية

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فيتو

قالت الجبهة الشعبية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد: إن قرار الاحتلال إغلاق معابر قطاع غزة ومنع إدخال المساعدات جريمة حرب بمشاركة أمريكية مباشرة.

وقف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة جريمة حرب 

وأضافت الجبهة الشعبية في بيانها، ان قرار الاحتلال خرق فاضح لوقف إطلاق النار ويكشف نية الاحتلال التهرب من دخول المرحلة الثانية.

txt

استشهاد وإصابة 9 فلسطينيين في غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع

واستطردت قائلة: الاحتلال يستخدم سلاح التجويع أداة ضغط مستفيدا من الدعم الأمريكي لمواصلة سياسته الإجرامية.

الاحتلال يستخدم التجويع كأداة

ودعت الجبهة الشعبية في بيانها المجتمع الدولي والزعماء العرب في قمتهم للضغط على الاحتلال لوقف المجزرة الإنسانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة معابر قطاع غزة المساعدات الانسانية الجبهة الشعبية

مواد متعلقة

استشهاد وإصابة 9 فلسطينيين في غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع

بعد قرار وقف المساعدات، حكومة الاحتلال تأمر بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة
ads

الأكثر قراءة

محمد صبحي يعلن رحيل الفنان مصطفى طه

إحالة نقيب المعلمين للمحاكمة بتهمة تقاضي رشوة

مواطن يشعل النار في نفسه أمام مسجد بالشيخ زايد

محافظ القاهرة يتفقد إخلاء شارع الجوهري ونقل الباعة الجائلين إلى جراج العتبة

ترامب يضع شرطًا واحدًا للعفو عن زيلينسكي

مواعيد مباريات الجولة الـ 17 والأخيرة للمرحلة الأولى من الدوري المصري (إنفوجراف)

انخفاض سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأحد (أخر تحديث)

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن صاحب الوصايا (فيديو)

منوعات

المزيد

40 ثانية من الإثارة والرعب تدمر سفينة فاخرة في سيدنى

روبوت لطيف يخطف الأضواء في كرنفالات ساو باولو

خضار المحاشى نار وورق العنب بـ 100 جنيه، أسعار الخضار بسوق الساحل

المحيبس، أبرز الألعاب في العراق خلال شهر رمضان

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد

أحدث أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأحد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 2 مارس بالأسواق

أسعار الأرز في ثاني أيام رمضان بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الـ 17 والأخيرة للمرحلة الأولى من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من أكل أو شرب بعد الفجر دون أن يعلم بطلوعه؟ الإفتاء تجيب

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن صاحب الوصايا (فيديو)

علي جمعة عن العلاقة بين الرجل والمرأة: لها شروط مثل الوضوء للصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية