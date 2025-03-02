الجبهة الشعبية: الاحتلال الإسرائيلي يتهرب من دخول المرحلة الثانية

قالت الجبهة الشعبية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد: إن قرار الاحتلال إغلاق معابر قطاع غزة ومنع إدخال المساعدات جريمة حرب بمشاركة أمريكية مباشرة.

وقف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة جريمة حرب

وأضافت الجبهة الشعبية في بيانها، ان قرار الاحتلال خرق فاضح لوقف إطلاق النار ويكشف نية الاحتلال التهرب من دخول المرحلة الثانية.

واستطردت قائلة: الاحتلال يستخدم سلاح التجويع أداة ضغط مستفيدا من الدعم الأمريكي لمواصلة سياسته الإجرامية.

الاحتلال يستخدم التجويع كأداة

ودعت الجبهة الشعبية في بيانها المجتمع الدولي والزعماء العرب في قمتهم للضغط على الاحتلال لوقف المجزرة الإنسانية.

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