مياه أسيوط تؤكد الحفاظ على جرعات الكلور في المياه لضمان صحة وسلامة المواطنين

عقدت لجنة التنسيقية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط اجتماعًا طارئًا ضم كافة الجهات المعنية بجودة مياه الشرب بالمحافظة، وذلك في إطار حرصها على سلامة وصحة المواطنين، ولمناقشة آليات الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وزارة الصحة بشأن تحليل عينات المياه الجوفية الجديدة.

ضمان مطابقة مياه الشرب بجميع المعايير الصحية العالمي

وهدف هذا الاجتماع الطارئ، والذي يعتبر جزءًا من الاجتماعات الدورية للجنة العليا لرفع جودة مياه الشرب بالمحافظة، إلى ضمان مطابقة مياه الشرب بجميع المعايير الصحية العالمي، جاء ذلك بحضور المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

واستقبل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ممثلى الجهات المعنية المشكلة للجنة التنسيقية من مسئولي وزارة الصحة بأسيوط، ومسئولي هيئة الطب الوقائي بأسيوط، ومسئولي شرطة المسطحات المائية بأسيوط، ومسئولي إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة، وممثلي لإدارة صحة البيئة بمديرية الصحة بأسيوط، وبحضور والكيميائي اسلام حسنين رئيس قطاع المعامل بشركة مياه أسيوط لمناقشة الإجراءات التنفيذية لتنفيذ قرارات وزارة الصحة، حيث تم البدء بالفعل في سحب عينات من الآبار الجديدة وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة بالقاهرة لتحليلها بدقة.

وأكدت الشركة التزامها التام بتعليمات وزارة الصحة، مشيرة إلى أنها اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لضمان جودة المياه، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

الحفاظ على جرعات الكلور في المياه بما ما يتوافق المعايير الصحية

ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها، الحرص على الحفاظ على جرعات الكلور في المياه بما ما يتوافق المعايير الصحية، وذلك لضمان تطهير المياه بشكل كامل والقضاء على أي ميكروبات قد تتواجد بها وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد في هذا الصدد، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة على أهمية التعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية لضمان وصول مياه نظيفة وآمنة إلى جميع المواطنين.

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