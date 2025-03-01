العربية اتقسمت، أسماء ضحايا حادث تصادم أسيوط المروع (صور)

لقى 4 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 10 آخرون، اليوم السبت، في حادث تصادم مروع وقع بين سيارتي ميكروباص وربع نقل عند مدخل قرية بني سند بأسيوط على الطريق العمومي بمركز ومدينة منفلوط في أسيوط وتم نقل الجثث والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة التي انتقلت منذ قليل لمعاينة موقع الحادث.

تصادم سيارة ميكروباص وربع نقل بأسيوط

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين عند مدخل قرية بني سند بمركز ومدينة منفلوط ووجود وفيات ومصابين.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة بأسيوط لمكان الحادث وتبين تصادم سيارتين ربع نقل وميكروباص بمدخل قرية بني سند على الطريق العمومي بمركز ومدينة منفلوط منا أدى إلى انقسام السيارة الربع نقل إلى نصفين ومصرع وإصابة 14 شخص.

أسماء المتوفين في حادث تصادم أسيوط

أسفر الحادث عن مصرع كل من خالد فتحي حسن علي السواق - صنبو، ودينا باسم فكري - صنبو، وماريا جمال رزقالله - صنبو، وجيهان محمد سالم - بني هلال.

كما أصيب في الحادث كل من: ناصر سالم حسانين - صنبو، مريم سامح حنا جودة - صنبو، دميانه سامح نجيب - صنبو، مارينا منير ملك - صنبو، ونورسين أسامة شكري - صنبو، وجيه سيد حسانين - منشية ناصر و4 آخرين مجهولي الهوية.

تم نقل الوفيات لمستشفى منفلوط العام والمصابين لمستشفى الشاملة ومستشفى الجامعة.

وانتقل فريق النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة واتخاذ اللازم وتحرير محضر بالواقعة.

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