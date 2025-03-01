محافظ أسيوط يشهد فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الوطني للنشء (صور)

شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الوطني للنشء "تحت شعار "بناء جيل" بمركز شباب أبنوب والذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين وإدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط بمشاركة 1000 من الطلائع والنشء تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط لتأهيل وتدريب النشء من المرحلة العمرية من 12: 18 عامًا بعدد من المهارات اللازمة لصقل بناء الشخصية والعمل على بناء وعيهم بصورة سليمة والتي تؤهلهم للمشاركة في الأنشطة العامة والمؤتمرات الدولية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، وأحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وسوزان محمد على رئيس مركز ومدينة أبنوب، والمهندس خميس محمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، والشيماء عبد المعطى وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، وعاطف محمد معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وعنتر سعيد مدير إدارة تموين أبنوب، ومدير إدارات الشباب والرياضة بالمراكز، ولفيف من الشباب والنشء.

واستقبلت فرق الزهرات بمركز شباب أبنوب؛ محافظ أسيوط ومرافقوه قبل أن يبدأ اللقاء بالسلام الجمهوري تلاها تلاوة آيات من الذكر الحكيم للطليع محمد أحمد عبد العزيز ثم كلمات الحضور الذين رحبوا بالمشاركين والضيوف والنشء المشاركين ثم عرض فيديو للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وفقرة عرض مبادرة " لسه وردة " عن زواج القاصرات وفقرات شعرية للطليع عدي.

وأبدى محافظ أسيوط، سعادته بهذا التجمع من النشء الذين يعتبرون أمل الغد وشباب المستقبل لتحدث التنمية المستدامة التي تعمل الدولة على تحقيقها تنفيذًا لرؤية مصر 2030، وسد الفجوات التنموية وتحقيق العدالة الإجتماعية موجهًا الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة على تنظيم المؤتمر الوطني للنشء تحت شعار "بناء جيل" والمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال: كل التحية والتقدير لرئيس الجمهورية لما يقوم به من إنجازات خاصة في ملف بناء الإنسان المصري وتنمية النشء والشباب فطلائع مصر هم من سيجنون ثمار الجمهورية الجديدة وعليهم مسؤولية مشاركة وطنهم في هذه النهضة من خلال التعرف على المشاريع التي تنفذ في كل مكان من أرض مصر وذلك في سبيل تنمية مشاعر الولاء والانتماء لوطنهم وخلق جيل قادر على الحفاظ على تلك المكتسبات مؤكدًا على دعمه لتنظيم مثل تلك اللقاءات الشبابية والندوات والفعاليات المتنوعة لصقل خبرات ومواهب الشباب وتشكيل الوعي لدي النشء للمشاركة في بناء وتنمية المجتمع.

النسخة الثالثة من المؤتمر الوطني للنشء

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط ـ خلال كلمته ـ أن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الوطني للنشء تحت شعار "بناء جيل" بمركز شباب أبنوب شارك بها 1000 طليع وطليعة وذلك لخلق جيل واع بقضايا وطنه وقادر على مواجهة التحديات مشيرًا إلى محاور مثل تلك الفعاليات والتي منها دور النشء في خدمة المجتمع، الهوية الأسرية ودور النشء داخل الأسرة، الأمن القومي بالإضافة إلي إنجازات الدولة المصرية مؤكدًا على أهمية بناء النشء في خلق جيل جديد قادر على مواجهة التحديات واستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة.

وحرص المشاركون على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ ومسئول الشباب والرياضة مبديين سعادتهم بالمشاركة في المؤتمر واستفادتهم من المحاضرات والنقاشات التي تمت.

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