بالأسماء، جامعة أسيوط تعلن القائمة المبدئية للمرشحين لعمادة 6 كليات

أعلنت اللجنة المختصة بترشيح عمداء جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، اليوم السبت 1 من مارس، القائمة المبدئية للمتقدمين للترشح لشغل منصب عميد لـ (6) كليات بالجامعة، وهي: العلوم، الطب البيطري، التربية، التربية الرياضية، الخدمة الاجتماعية، والتربية للطفولة المبكرة.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أنه من المقرر أن يبدأ فتح باب التظلمات والطعون يوم الثلاثاء 4 من مارس، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن يُغلق يوم الخميس 6 من مارس، في تمام الساعة الثالثة عصرًا. وسيتم يوم الخميس 13 من مارس الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، بعد فحص الطعون من اللجنة المختصة والبت فيها.

القائمة المبدئية لمرشحي كلية العلوم

وتشمل القائمة المبدئية للمرشحين في كلية العلوم بجامعة أسيوط: الدكتور علاء الدين حامد سيد علي – أستاذ بقسم علم الحيوان والحشرات، الدكتور أحمد ماهر عبد الباسط سلطان – أستاذ بقسم الرياضيات، والدكتور محمد هاشم محمد أحمد – أستاذ بقسم النبات والميكروبيولوجي، الدكتور عصام فضل أبو زيد موسى – أستاذ بقسم الفيزياء، والدكتور أبو بكر محمد الطيب عبد الشكور أستاذ بقسم علم الحيوان والحشرات.

مرشحو كلية الطب البيطري

وتشمل القائمة المبدئية للمرشحين في كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط: الدكتور أحمد عبد الهادي محمد الكامل – أستاذ بقسم طب الأحياء المائية، الدكتور محمود رشدي عبد اللاه أحمد – أستاذ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، الدحتور عبد المهيمن مصطفى محمد صالح – أستاذ بقسم التشريح والأجنة، الدكتور مؤمن عبد العظيم محمد – أستاذ بقسم أمراض الطيور والأرانب، الدكتور إيناس أحمد عبد الحافظ محمود – أستاذ بقسم الخلية والأنسجة.

مرشحو كلية التربية بجامعة أسيوط

وتشمل القائمة المبدئية للمرشحين في كلية التربية: الدكتور مجدي خير الدين كامل خير الدين – أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس، الدكتور حمدي محمد محمد البيطار – أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس، الدكتور أحمد حسين عبد المعطي محمد – أستاذ بقسم أصول التربية، الدكتور أشرف عبد المنعم محمد حسين – أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس، الدكتور حسن محمد حويل خليفة – أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس، الدكتور عبير سروه عبد الحميد محمود – أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس، والدكتور علي كمال علي معبد – أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس، الدكتور أحمد زارع أحمد زارع – أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس، الدكتور عمر محمد محمد مرسي – أستاذ بقسم أصول التربية، والدكتور منتصر صلاح عمر سليمان – أستاذ بقسم علم النفس التربوي.

مرشحو كلية التربية الرياضية

وتشمل القائمة المبدئية للمرشحين في كلية التربية الرياضية: د. عماد الدين شعبان علي حسن – أستاذ بقسم علوم الصحة الرياضية، د. محمد عبد العظيم محمود علي – أستاذ بقسم الإدارة الرياضية والترويح، د. أيمن عبده محمد محمد – أستاذ بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية، د. محمود فاروق صبره عبد الله – أستاذ بقسم علوم الصحة الرياضية، د. عماد سمير محمود علي – أستاذ بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية

مرشحو كلية الخدمة الاجتماعية

وتشمل القائمة المبدئية للمرشحين في كلية الخدمة الاجتماعية:

الدكتور إيمان عبد العال أحمد عبد العال – أستاذ بقسم تنظيم المجتمع، الدكتور سلطانة محمد أحمد معاد – أستاذ بقسم خدمة الجماعة، الدكتور السيد عبد الحميد إبراهيم – أستاذ بقسم تنظيم المجتمع، الدكتور رندا محمد سيد أحمد – أستاذ بقسم خدمة الفرد، الدكتور محمد محمد سليمان محمود – أستاذ بقسم خدمة الجماعة.

وتشمل القائمة المبدئية للمرشحين في كلية التربية للطفولة المبكرة:

د. يارا إبراهيم محمد إبراهيم – أستاذ بقسم العلوم التربوية، د. منال أنور سيد عبد السيد – أستاذ بقسم العلوم التربوية، د. ريهام رفعت محمد حسن المليجي – أستاذ بقسم العلوم التربوية.





وتتولى اللجنة المختصة بفحص الطعون: برئاسة د. أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، فحص الطعون المقدمة من السادة المرشحين، وتضم في عضويتها: المستشار عبد الرازق محمود عثمان – نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لجامعة أسيوط، ود. محمد عبد العظيم طلب – وكيل كلية التجارة لشؤون الدراسات العليا والبحوث الأسبق ومدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، ود. حسن عبد اللطيف أبو العلا – نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشؤون الدراسات العليا والبحوث السابق وأستاذ متفرغ بكلية الطب بجامعة أسيوط

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