اليوم العالمي للغة العربية، مكتبة مصر العامة تنظم معرضًا للطلاب المتميزين

نظمت مكتبة مصر العامة فرع أسوان، بالتعاون مع مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي والزخرفة التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، معرضًا مميزًا ظهر أمس الخميس احتفالًا باليوم العالمي للغة العربية، تضمن المعرض إبداعات طلابية عكست جماليات الخط العربي والزخرفة، وسط حضور كبير من المسؤولين والجمهور.

شهد الحدث زيارة المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، الذي أشاد بإبداعات الطلاب ودور المدرسة في إحياء التراث العربي، مؤكدًا دعم المحافظة لهذه المواهب الشابة، كما كرّمت إدارة المكتبة، برئاسة الأستاذة إيمان خفاجي، الطلاب المتميزين، مشيدة بدور صندوق التنمية الثقافية في دعم الفنون التراثية.

شكّل المعرض منصة لإبراز الهوية الثقافية والفنية، حيث جمع بين الحضور وأعمال الطلاب في أجواء احتفالية تفاعلية تعزز الفخر بالتراث العربي.

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