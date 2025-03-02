أسئلة رمضان، ما أفضل العمل في الشهر الكريم؟ وزير الأوقاف السابق يوضح

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق إن رمضان كله خير، فهو شهر جماع الخير، من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدّم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من فطر فيه صائما فله مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء.

وأشار إلي أن ما أهم ما نستقبل به الشهر الفضيل سلامة الصدر، فقد سُئِل سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف كنتم تسقبلون شهر رمضان؟ فقال: ما كان أحدنا يجرؤ أن يستقبل الهلال وفي قلبه مثقال ذرة من حقد على أخيه المسلم.



وأضاف وزير الأوقاف السابق لـ “فيتو” أن هذا من الجانب المعنوي ومن الجانب المادي الحرص على الكسب الحلال والطعام الحلال: "أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة"، ومن التخلية إلى التحلية فنحرص على أداء الصلاة في أوقاتها، فما استفاد بالنوافل من ضيّع الفرائض، ثم يحرص القادرون على إخراج زكاة أموالهم، فالزكاة فريضة كالصلاة والصيام سواء بسواء، ثم نحيا بالقرآن ومع القرآن: تلاوة وحفظا، وتفسيرا وفهما، وتطبيقا وعملا.

إطعام الطعام والتوسعة على الفقراء وقضاء حوائجهم في شهر رمضان



وتابع: "غير أنني أري أن أولى الأولويات في واقعنا الراهن هو إطعام الطعام والتوسعة على الفقراء وقضاء حوائجهم، وإذا كان إطعام الطعام مطلوبا في كل وقت وحين فهو في هذا الشهر الكريم أعلى شأنا وأعظم أجرا، فهو شهر رفع الدرجات ومضاعفة الأعمال".

فضل إطعام الطعام في شهر رمضان



وفي شأن إطعام الطعام يقول الحق سبحانه: "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا"، ويقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: "أيُّها الناسُ أفشوا السلامَ وأطعِموا الطعامَ وصِلُوا الأرحامَ وصَلُّوا بالليلِ والناسُ نيامٌ تدخلوا الجنةَ بسلامٍ".

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