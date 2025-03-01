أسئلة رمضان، لماذا نفرح بقدوم الشهر الكريم؟ وزير الأوقاف السابق يجيب

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق أن رمضان هو شهر الفرح والبهجة والسرور، وإنه شهر الصالحين.

وقال وزير الأوقاف السابق: “من بلّغه الله رمضان فليحمد الله، وعليه أن يفرح أشد الفرح بمقدم الشهر الكريم. وإياك إياك ثم إياك إياك أن تضيق بقدومه أو صومه أو تتمنى سرعة انتهائه وكأنك تحمل حملا ثقيلا تريد أن تلقيه عن عاتقك”.

لماذا نفرح برمضان ؟

وتساءل: “لكن لماذا نفرح برمضان؟، أولا لأن المؤمن يفرح بمواسم الطاعات.. وثانيا لما في هذا الشهر العظيم من الخير العميم، فهو شهر الرحمة، وشهر المغفرة، وشهر العتق من النار، وهو شهر البر وصلة الأرحام والتوسعة على الفقراء، وهو شهر القرآن وشهر قيام الليل”.

وأوضح وزير الأوقاف السابق أن المؤمن هكذا في طاعة الله، حيث يقول الحق سبحانه في كتابه العزيز: "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.