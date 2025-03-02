الأحد 02 مارس 2025
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خارج الحدود

حتى إشعار آخر، إسرائيل توقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة

المساعدات، فيتو
المساعدات، فيتو

أكدت القناة 12 الإسرائيلية، الأحد، أن إسرائيل أوقفت إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "حتى إشعار آخر".


وذكرت القناة أن إسرائيل اتخذت هذا القرار "في ضوء انتهاء  وقف إطلاق النار رسميا السبت، وبالتوازي مع رفض حركة حماس تمديد المرحلة الأولى من الصفقة".

وذكرت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق ليل السبت على قرار يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأوضحت وسائل إعلام أن القرار "اتخذ بالتنسيق مع الأمريكيين".

وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أمس السبت، وسط حالة من الغموض تكتنف استئناف الاتفاق، حيث تسعى إسرائيل إلى تمديد المرحلة الأولى بينما تطالب حماس ببدء المرحلة الثانية مباشرة.

وقال مكتب نتنياهو في وقت مبكر من الأحد: إن إسرائيل وافقت على مقترح المبعوث الأميركي بخصوص وقف إطلاق نار مؤقت في غزة، خلال شهر رمضان وعيد الفصح.

لكن حماس سرعان ما ردت على بيان مكتب نتنياهو بالرفض.

وطالبت الحركة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار مع إسرائيل، معتبرة مقترح المبعوث الأميركي "تأكيدا واضحا أن الاحتلال يتنصل من الاتفاقات التي وقع عليها".

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