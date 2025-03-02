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ثقافة وفنون

عظماء القراء يجتمعون، خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الأحد 2 رمضان

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم.فيتو

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد، الموافق 2 رمضان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

شعائر صلاة الفجر من رحاب الأزهر الشريف القارئ الشيخ علي محمود شميس، والمبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد.


شعائر صلاة الفجر من رحاب مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه وأرضاه بالقاهرة القارئ الشيخ  محمود محمد الخشت، والمبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان عبر أثير شاشات التلفزيون المصري والقناة الأولى الفضائية
 

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة  يوسف 10ق
 

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورتى التوبة / يونس 30ق
 

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة التحريم ( كاملة ) 30 ق
 

38: 8 (ص) تلاوة للشيخ / أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة النساء  15 ق
 

27: 9 (ص) تلاوة للشيخ / محمود على البنا وما تيسر من سورة المؤمنون 10 ق
 

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / طه الفشنى وما تيسر من سورة القصص 15 ق
 

30: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورة البقرة   30ق
 

12: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / راغب مصطفى غلوش  وما تيسر من سورة الأنبياء  30ق
 

13:21 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة الفتح   30 ق
 

17:15( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الأنعام     40ق
 

18:11( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة النساء    15ق
 

18:34( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ / محمود على البنا وما تيسر من سورة المائدة    17ق
 

20:34( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمود خليل الحصري وما تيسر من سورة الأحزاب  13ق
 

21:10( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / على محمود وما تيسر من قصار السور 15ق
 

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سور النبأ والنازعات والانفطار  45ق
 

15: 24 (قرآن بعد منتصف الليل) للشيخ / شعبان الصياد وما تيسر سورة مريم   44ق
 

01:34(بعد منتصف الليل) للشيخ /الشحات محمد أنور وما تيسر من سورة المائدة     15ق
 

01:52(بعد منتصف الليل) للشيخ / عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورتى الحج / المؤمنون   15ق
 

02:09 (بعد منتصف الليل) للشيخ / محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة الشورى  15ق


03:01 (بعد منتصف الليل) للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة آل عمران  30ق
 

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