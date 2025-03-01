الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بالأسماء، إصابة أفراد أسرة بتسمم غذائي في أول إفطار برمضان في الجيزة

أسرة أصيبت بتسمم
أسرة أصيبت بتسمم غذائي،فيتو

أصيب 4 أفراد من أسرة واحدة  بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة إفطار بدائرة قسم شرطة إمبابة في أول يوم رمضان.

وحصلت فيتو علي أسماء المصابين وهم: جمال محمد عبد الجواد 31 عامًا، وجمال عمر عبد الجواد 34 عامًا، ومنى محمد عبد الرحمن 

تم نقلهم للمستشفي العام لتلقي العلاج عقب انتقال قوات مباحث قسم امبابة بلاغ بالواقعة  من غرفة عمليات النجدة

ويواصل رجال البحث الجنائي جمع التحريات والمعلومات وفحص الواجبة التي قاموا بتناولها لتحليلها عبر المعمل الجنائي وفريق من الطب الشرعي وجار استجواب المصابين.

وتحرر محضر بالواقعة وجار إحالته للنيابة العامة.

 

إصابة أسرة بتسمم في الجيزة 

 

تلقى مدير مباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة بورود استغاثة حول حالات إغماء وقيء.

 

بالفحص إصابة 3 من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة.

 

ونقل المصابون إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي للعلاج تمهيدا لسماع أقوالهم والوقوف على ملابسات الواقعة

القبض علي صاحب محل بلايستيشن متهم بقتل طالب في بولاق

تحذيرات من الهاتف المحمول، أدوات إلكترونية قد تتسبب في حبس صاحبها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيتو بتسمم غذائي مباحث قسم امبابة شرطة امبابة

مواد متعلقة

القبض علي صاحب محل بلايستيشن متهم بقتل طالب في بولاق

تحذيرات من الهاتف المحمول، أدوات إلكترونية قد تتسبب في حبس صاحبها

القبض على سائق متهم بالاعتداء على راكبة في النزهة

المعمل الجنائي يفحص حريق شقة كمبوند النرجس في مدينة بدر

علشان ركنة الأتوبيس، صاحب مخبز يقتل سائقا ويصيب نجله بإصابات خطرة في إمبابة

القبض على أبطال فيديو مشاجرة الأسلحة البيضاء بشارع البحر في طنطا

القبض على نيجيرية متهمة بسرقة مجوهرات الإعلامية ميار الببلاوي بالهرم

ضبط 45 دراجة نارية في حملة مرورية بالمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة
ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من ياسمين عبد العزيز بعد حلقة العوضي مع رامز جلال

غياب الزواج الشرعي ينفي النسب، حيثيات حكم رفض نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر (مستند)

لسه بتحب ياسمين عبد العزيز؟ أحمد العوضي يعلق بعد إعلان زواجه الجديد

مسلسلات رمضان 2025، أحمد العوضي يتورط في جريمة قتل بالحلقة الأولى من"فهد البطل"

مسلسل معاوية الحلقة 1، ميلاد معاوية ووالدته تتنبأ له بسيادة العرب

أهلاوية ولا زملكاوية؟ عايدة رياضة تكشف عن انتمائها الكروي

تقارير تكشف مصدر انفجار منطقة المزة بدمشق

أحمد العوضي يعلن زواجه بعد رمضان ويكشف مشكلته مع بيومي فؤاد

منوعات

المزيد

عشرات القتلى والمصابين في تصادم حافلتين غرب بوليفيا

رمضان في شارع المعز، فوانيس وفرحة بأول يوم بالشهر الكريم (صور)

حملة دولية لتفكيك شبكة استغلال الأطفال عبر الذكاء الاصطناعي

بهجة مطفية، كيف احتفل أهالي غزة بأول أيام شهر رمضان؟ (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

أسعار الأرز الأبيض في أول أيام رمضان

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم السبت في الأسواق

مع أول أيام رمضان، سعر السكر اليوم السبت 1 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

بداية قوية لـ"العتاولة 2" بمشاركة فيفي عبده وباسم سمرة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، عمر بن عبد العزيز زاهد العلماء وعادل الأمراء

أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر: رمضان شهر النور والهدى وصيامه شكر لنزول القرآن

الإفتاء توضح حكم وضع العطر للنساء في نهار رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية