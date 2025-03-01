بالأسماء، إصابة أفراد أسرة بتسمم غذائي في أول إفطار برمضان في الجيزة

أصيب 4 أفراد من أسرة واحدة بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة إفطار بدائرة قسم شرطة إمبابة في أول يوم رمضان.

وحصلت فيتو علي أسماء المصابين وهم: جمال محمد عبد الجواد 31 عامًا، وجمال عمر عبد الجواد 34 عامًا، ومنى محمد عبد الرحمن

تم نقلهم للمستشفي العام لتلقي العلاج عقب انتقال قوات مباحث قسم امبابة بلاغ بالواقعة من غرفة عمليات النجدة

ويواصل رجال البحث الجنائي جمع التحريات والمعلومات وفحص الواجبة التي قاموا بتناولها لتحليلها عبر المعمل الجنائي وفريق من الطب الشرعي وجار استجواب المصابين.

وتحرر محضر بالواقعة وجار إحالته للنيابة العامة.

إصابة أسرة بتسمم في الجيزة

تلقى مدير مباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة بورود استغاثة حول حالات إغماء وقيء.

بالفحص إصابة 3 من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة.

ونقل المصابون إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي للعلاج تمهيدا لسماع أقوالهم والوقوف على ملابسات الواقعة

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