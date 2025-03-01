إخماد حريق هائل في عمارة سكنية بقنا

أخمدت قوات الحماية المدنية، بمحافظة قنا، حريق هائل فى منزل مكون من طابقين، في منطقة الساحل مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، قد تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من قوات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق داخل منزل في منطقة الساحل مركز نجع حمادي.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة على الفور وتبين نشوب حريق داخل منزل مكون من طابقين دون وقوع إصابات بشرية ومنع امتداد كتل اللهب الي المنازل المجاورة، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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