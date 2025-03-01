القبض علي صاحب محل بلايستيشن متهم بقتل طالب في بولاق

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي صاحب محل بلايستيشن متهم بقتل طالب إثر تسديد عدة طعنات نافذة أردته قتيلا عقب نشوب مشاجرة بينهما، بسبب رفض المتهم استرجاع ذراع بلايستيشن كان قد قام بشرائه من المتهم، وأثناء ذلك قام المتهم بالتعدي علي الطالب بسلاح أبيض سكين أردت بحياة المجني عليه بداىرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وتحرر المحضر اللازم وإحالة المتهم للنيابة التي أمرت بحبسه 4 ايام علي ذمة القضية.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث واستجواب شهود العيان للوقوف علي ملابسات الواقعة.



تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى مكان الحادث، حيث تبين وجود جثة الطالب مصابًا بطعنة نافذة، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة

وبعد تحريات الأجهزة الأمنية وجمع المعلومات، تم تحديد المتهم وضبطه، حيث اعترف بارتكاب الواقعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإحالته للمحاكمة.

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