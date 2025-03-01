المعمل الجنائي يعاين حريق أسفر عن إصابة 3 أشخاص في كرداسة

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق اندلع داخل منزل فى منطقة كرداسة، ونتج عنه إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.

وتستمع النيابة لأقوال شهود العيان في اندلاع حريق داخل منزل، ورجحت التحريات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي.

حريق منزل في كرداسة

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة كرداسة، انتقل رجال الحماية المدنية لمحل الواقعة، وتمكنوا من إخماد النيران، وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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