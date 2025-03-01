النيابة تستمع لأقوال المصابين في حريق شقة بمدينة بدر

استمعت النيابة العامة لأقوال المصابين في حريق نشب داخل شقة بمدينة بدر بالعقار رقم 187 بكمبوند النرجس، نتج عنها حالتي إصابة، للوقوف على أسباب الحريق.

ويواصل فريق البحث الجنائي تحقيقاته وتفريغ الكاميرات وجمع التحريات والمعلومات واستجواب شهود العيان.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من أحد العقارات بدائرة قسم شرطة بدر.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش الفرقة.

وتبين بالفحص اندلاع حريق بشقة بالطابق السادس بكمبوند النرجس، مما أسفر عن حالتي إصابة وتم نقلهما إلى مستشفى البنك الأهلي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.