السبت 01 مارس 2025
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حوادث

حملة أمنية فى دمياط تضبط 10 قضايا مخدرات و8 قطع سلاح ناري

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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 حملة أمنية فى دمياط 

 وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 10 قضايا جلب مواد مخدرة  ضُبط خلالهم (قرابة 15 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 16 كيلو جرام لمخدر البانجو – أكثر من 19 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).

وضبط 8 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" عبارة عن (بندقية خرطوش – 7 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 10 متهمين "لهم معلومات جنائية".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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