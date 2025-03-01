بقيمة 16 مليون جنيه، حبس تشكيل عصابي بتهمة جلب مخدر الآيس

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابى لجلب مخدر الآيس بلغت قيمته ملايين الجنيهات، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس تشكيل عصابى لجلب مخدر الآيس بقيمة ملايين الجنيهات

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص لـ"4 منهم معلومات جنائية"؛ بجلب المواد المخدرة والإتجار بها، مُتخذين من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

حبس تشكيل عصابى لجلب مخدر الآيس بقيمة ملايين الجنيهات



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (20 كيلو جرام لمخدر الآيس– سلاح أبيض- سيارتين)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 16 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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