تجديد حبس المتهم بقتل سائق في البراجيل

أمر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، بتجديد حبس عامل بتهمة قتل سائق بالبراجيل بمطواة على طريق بشتيل بإمبابة، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة العامة تحريات المباحث النهائية حول القضية، كما طالبت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "زناتى" تهمة قتل المجني عليه "محمود عايد" عمدًا مع الإصرار، وحيازة سلاح أبيض مطواة "قرن غزال".

العثور على جثة بالمنيرة الغربية

البداية كانت بتلقي قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سائق توك توك أمام مصنع الكبريت على طريق بشتيل بعزبة الخطيب غارقًا في دمائه مصاب بطعنة في الرقبة.

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