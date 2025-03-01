حكومة الاحتلال: "لن نسمح للنظام في سوريا بالمساس بالدروز"

قال ديوان رئاسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم السبت، "لن نسمح للنظام المتطرف في سوريا بالمساس بالدروز".

إسرائيل: سنضرب النظام السوري في حال مساسه بالدروز في جرمانا



وأضاف ديوان رئاسة الوزراء بإسرائيل: "سنضرب النظام السوري في حال مساسه بالدروز في جرمانا".

وذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من قرى في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، بعد ساعات من تمركزه بين قريتي جملة وصيصون بجنوب سوريا.

جيش الاحتلال ينسحب من قرى جنوب سوريا



وأفادت شبكة "درعا 24" الإخبارية المحلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية انسحبت من القريتين عبر الطريق ذاته الذي دخلت منه، وهو الطريق الذي يربط بين هضبة الجولان المحتل وقرية جملة.

وقال شهود عيان من قرية معرية إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت القرية ليلة الخميس، قادمة من ثكنة الجزيرة الواقعة على أطرافها، والتي تتمركز فيها القوات الإسرائيلية منذ سقوط النظام السوري.

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