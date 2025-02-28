افتتاح 10 مساجد اليوم بأسيوط، والمحافظ يلتقي الأهالي بمسجد الأرواق بعد تجديده

افتتح اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، مسجد "الأرواق" بمركز البداري بعد الانتهاء من أعمال تطويره وإعادة تأهيله بتكلفة مالية تقدر بحوالي 4 ملايين جنيه، ضمن 10 مساجد تم افتتاحها على مستوى المحافظة اليوم الجمعة بعد إحلالها وتجديدها بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه وذلك في إهتمام الدولة بالارتقاء بالمساجد ماديًا وفكريًا وروحيا.

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة البداري والنائب ناصر عثمان عضو مجلس النواب ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم وعلي سيد وكيل وزارة العمل والمهندس خميس محمد علي وكيل وزارة الزراعة وخالد محمد وكيل وزارة التموين والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندس أحمد صلاح فخري مدير مديرية الطرق والنقل والشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة والشيخ ناصر العزايزي مدير المتابعة بمديرية الأوقاف ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمركز.

حيث قام محافظ أسيوط بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وقص الشريط إيذانًا بالافتتاح، وأكد على حرص الدولة على تطوير وتجديد المساجد القائمة وإنشاء مساجد جديدة، لافتًا إنه تم اليوم افتتاح 10 مساجد على مستوى المحافظة بعد إحلالها وتجديدها بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه لتنضم إلى المساجد القائمة لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين.

وأدى محافظ أسيوط صلاة ظهر الجمعة بالمسجد، وسط حضور عدد كبير من المواطنين، واستمع إلى خطبة الجمعة، التي ألقاها الشيخ محمد عبداللطيف بعنوان "يا باغى الخيرِ أقبل"، والتي تناولت التوعية بفضائل شهر رمضان المُعظم، والتنبيه على وجوب الإقبال على مواسم الخير.

وعقب الصلاة، حرص محافظ أسيوط على تهنئة جموع المصلين، ونقل لهم تحيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وتهنئته لهم بشهر رمضان الكريم، داعيًا الله عز وجل أن يُعيد هذا الشهر الفضيل على شعب مصر بالخير واليُمن والبركات، ودوام التقدم والازدهار.

تنفيذ الأعمال الإنشائية وتجديدات المساجد بااجهود الذاتية والتبرعات

كما أعرب اللواء هشام أبوالنصر عن سعادته لمشاركة المواطنين فرحتهم بافتتاح بيت من بيوت الله والذي يعد نموذجًا ناجحًا للمشاركة المجتمعية، حيث تم تنفيذ الأعمال الإنشائية والتجديدات بجهود ذاتية وتبرعات أهلية، موجها الشكر للقائمين على تطوير المسجد.

وثمن الدور الذي يقومون به في مشاركة الدولة في تنفيذ مشروعات خدمية واجتماعية، تعود بالنفع والفائدة على المواطنين مؤكدًا على دور المسجد كمركز إشعاع ثقافي وديني يعزز من القيم الإنسانية ويسهم في نشر الوعي المجتمعي كما استمع مع الحاضرون إلى ابتهالات وتواشيح دينية للشيخ نعمان محمد.

جدير بالذكر أن المساجد التي تم افتتاحها اليوم على مستوى محافظة أسيوط تشمل مسجد أولا نصر بقرية بني محمد بمركز أبنوب، ومسجد البر والتقوى ومسجد الرحمن الرحيم بقرية بني رافع، ومسجد النصر بجزيرة الحواتكة ومسجد الرحمة بقرية نزة قرار ومسجد الرحمن بقرية أم القصور بمركز منفلوط ومسجد البراهمة بقرية كودية الإسلام ومسجد الخطيب بقرية كوم إنجاشة بمركز ديروط ومسجد التقوى بجزيرة البداري ومسجد الأرواق بمركز البداري.

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