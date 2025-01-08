جامعة أسيوط تعلن فتح باب الاشتراك في مسابقة "بداية حلم"

أعلنت جامعة أسيوط؛ فتح باب الاشتراك في النسخة الثانية من مسابقة "بداية حلم"، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، والتي تنظمها الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ممثلة في الإدارة العامة للبرامج والأنشطة، بوزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار دعم رؤية مصر 2030 وتشجيع الشباب على الابتكار والمساهمة الفعالة في المجتمع.

تشجيع الطلاب على تقديم مبادرات مجتمعية مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة

وأكد الدكتور المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ؛ أهمية موضوع المسابقة، الذي يستهدف تشجيع الطلاب على تقديم مبادرات مجتمعية مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة على أرض الوطن، من خلال مسارين: الأول لدعم المبادرات القائمة لتسليط الضوء عليها ومساعدتها على الانتشار، والثاني لدعم الأفكار الجديدة وتمكين الشباب في حل المشكلات المجتمعية.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، إلى تنوع المجالات التي يمكن للطلاب المشاركة فيها، والتي تشمل الذكاء الاصطناعي، والمجال البيئي، والمجال الاجتماعي، والمجال الصحي، وريادة الأعمال، والفنون، والثقافة والهوية، والرياضة، والتعليم، والسياحة، ومجال "قادرون باختلاف"، موضحًا أن الفائزين سيتم تأهيلهم لحضور معسكرات تدريبية، تمهيدًا لمرحلة التحكيم النهائي على المستوى الجمهورية.

وتقدم المسابقة؛ جوائز مالية للفائزين بإجمالي 375 ألف جنيه، تشمل؛ خمسة فائزين في مسار المبادرات، وثلاثة في مسار الأفكار، منوهًا أن التقييم يتميز بمعايير دقيقة تشمل الإبداع، والواقعية، والتأثير، والجدوى، والتناغم مع رؤية مصر 2030.

جدير بالذكر؛ إن فترة التسجيل في المسابقة؛ تستمر حتى الأول من مارس 2025؛ على أن يتكون كل فريق من (٢) إلى (٥) أفراد من الذكور والإناث؛ من سن ١٨ إلى ٤٠ سنة، وأن يقوم أحد أعضاء الفريق دور المدرب coach mentor، ويشترط الاشتراك في المسابقة، ويتم التسجيل عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالمسابقة، لاستيفاء كافة البيانات المطلوبة عليه:

https://emys.gov.eg/emys_form/50

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