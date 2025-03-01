رئيس وزراء هنجاريا يدعو الاتحاد الأوروبي إلى بدء مفاوضات مباشرة مع روسيا

دعا رئيس وزراء هنجاريا فيكتور أوربان، اليوم السبت، دول الاتحاد الأوروبي إلى بدء مفاوضات مباشرة مع روسيا حول وقف إطلاق النار وإحلال السلام في أوكرانيا.

أوربان يدعو الاتحاد الأوروبي إلى بدء مفاوضات مباشرة مع روسيا حول أوكرانيا

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، نقلا عن رسالة من أوربان إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أن رئيس وزراء هنجاريا لفت في الرسالة إلى وجود خلافات بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا.

مشادة بين ترامب وزيلينسكي

وعلق أوربان على لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي مؤخرا بأن الأقوياء يصنعون السلام والضعفاء يشعلونها.

وانعقد أمس الجمعة في واشنطن لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي تحول إلى مشادة كلامية حادة.

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