مستشفى جامعة أسيوط ينظم تدريبا حول المعايير العامة لسلامة المرضى

نظم المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط تدريبا حول المعايير العامة بشأن سلامة المرضى General" Patient Safety"، لمنسقين الجودة من التمريض بمختلف الأقسام، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيسي.

جاء التدريب تحت إشراف الدكتورة إيمان نصر الدين نائب مدير المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط لشئون الجودة والرعاية الصحية، وبحضور الدكتور محمد صفوت نائب مدير المستشفى للشئون الطبية والعلاجية، والدكتورة إحسان علي حسن رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية والعلاجية، والأستاذة نبيلة سرور مدير عام التمريض.

أهمية سلامة المرضى كجزء من متطلبات السلامة

تضمن تدريب جامعة أسيوط شرح عام لأهمية سلامة المرضى كجزء من متطلبات السلامة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، من خلال التعريف الصحيح للمريض والتسليم والتسلم للتمريض، كما تم تناول كيفية الإشارة إلى التقييمات التمريضية المختلفة، كالتقييم المبدئي عند الدخول، وتقييم السقوط وتقييم قرح الفراش، ومتابعة تركيب الوصلات.

وخلال تدريب معايير سلامة المرضى تم الإشارة إلى أهمية التوثيق الصحيح واستكمال النماذج التمريضية بالملف الطبي للمريض بما يدعم استمرارية الرعاية الصحية والخدمة المقدمة للمريض بطريقة آمنة تضمن سلامته وتحدد أيضا المسؤولية الطبية لمقدمي الخدمة.



حاضر في التدريب الدكتورة أماني حاتم عبد الوهاب، مدير الجودة بالمستشفى الجامعي الرئيسي بجامعة أسيوط وعضو الوحدة المركزية للجودة.

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