جامعة أسيوط تفتتح "المركز الياباني للتعليم والأنشطة البحثية" الإثنين المقبل

يفتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ؛ يوم الإثنين الموافق 24 فبراير 2025، "المركز الياباني للتعليم والأنشطة البحثية"، وذلك لتعزيز الاهتمام بالثقافة اليابانية والعلاقات والروابط العميقة الأكاديمية والثقافية التي تجمع جامعة أسيوط مع المؤسسات التعليمية اليابانية، وذلك تحت إشراف الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دينا مراد مديرة المركز.

افتتاح المركز الياباني للتعليم والأنشطة البحثية وذلك بجامعة أسيوط

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن افتتاح المركز الياباني للتعليم والأنشطة البحثية يعد خطوة مهمة تسهم في تعزيز أطر التعاون والتبادل العلمي والثقافي القائم مع دولة اليابان ومؤسساتها التعليمية، وذلك للاستفادة من تجربتها الناجحة في بناء دولة متقدمة ومتطورة في كثير من المجالات، وبما يتفق مع استراتيجية الجامعة الهادفة إلى زيادة أوجه التعاون الدولي والانفتاح العلمي والثقافي مع الجهات والمؤسسات التعليمية المختلفة، بما يحقق إثراء الحركة العلمية والبحثية بها.

ويقدم المركز دورات تدريبية في تعلم اللغة اليابانية، وذلك لأغراض التأهيل اللغوي للمبعوثين قبل السفر للخارج، أو للراغبين في التقدم للحصول على المنح الدراسية المقدمة من الجامعات اليابانية، والتدريب على إتقان النطق باللغة اليابانية من داخل وخارج الجامعة للاستخدام في المجالات المختلفة، خاصة مجالي البحث العلمي والتعليم، وذلك من خلال مدربين معتمدين من مؤسسة اليابان بالقاهرة.

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